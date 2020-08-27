Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.25
$
75.31
88.90
89.09
Прогноз
31.08 – 07.09
$
73.70
86.82
Индексы и котировки Brent
45.81
–0.67 Золото
1941.10
+0.05 РТС
1273.24
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1799
+0.0015
12.08
1.1785
24.08
16.08
02.08

«Синяя карта»: Латвия открывает двери для белорусов 

Мария Иванова 25 минут назад
«Синяя карта»: Латвия открывает двери для белорусов
Фото: Reuters
Глава Латвийского агентства инвестиций и развития Каспар Рожкалнс предложил белорусским бизнесменам перевести свою деятельность в Латвию. Об этом сообщает Interfax.by.
По словам Рожкалнса, его агентство решило помочь белорусам на фоне политического кризиса. Он подчеркнул, что, по прогнозу Всемирного банка, в 2020 году Белоруссия столкнется с рецессией, которая продлится несколько лет.
Сейчас сотрудники агентства и латвийское Управление по делам гражданства и миграции создали специальную команду, которая обрабатывает заявки от белорусских бизнесменов.
Предпринимателям и членам их семей будут предлагать стартап-визу или «синюю карту» Евросоюза, представляющую собой временный вид на жительство.
В первую очередь Латвия заинтересована в сотрудничестве с белорусами, которые развивают свой бизнес в сфере информационных и коммуникационных технологий, биомедицины, биоэкономики и смарт-технологий.
Как сообщал «Рамблер», сейчас в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Александра Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.
С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке. Ее участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов, освобождения всех политзаключенных и задержанных во время протестов людей.
Комментарии
Экономика , Александр Лукашенко , ЕС , Всемирный Банк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Lindt ответил на обвинения в обмане россиян
Lindt ответил на обвинения в обмане россиян
Счета в евро: россиянам готовят неприятный сюрприз
Счета в евро: россиянам готовят неприятный сюрприз
«Целенаправленный грабеж»: власти обрушились на ПФР
«Целенаправленный грабеж»: власти обрушились на ПФР
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
России предрекли мощнейший удар
00:14
России предрекли мощнейший удар
Экономика
Пенсионный фонд предложили ликвидировать
02:34
Пенсионный фонд предложили ликвидировать
Личный счет
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
04:04
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
Личный счет
Черным коллекторам придумали наказание
00:58
Черным коллекторам придумали наказание
Личный счет Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение