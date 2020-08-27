«Синяя карта»: Латвия открывает двери для белорусов 

Глава Латвийского агентства инвестиций и развития Каспар Рожкалнс предложил белорусским бизнесменам перевести свою деятельность в Латвию. Об этом сообщает Interfax.by.

По словам Рожкалнса, его агентство решило помочь белорусам на фоне политического кризиса. Он подчеркнул, что, по прогнозу Всемирного банка , в 2020 году Белоруссия столкнется с рецессией, которая продлится несколько лет.

Сейчас сотрудники агентства и латвийское Управление по делам гражданства и миграции создали специальную команду, которая обрабатывает заявки от белорусских бизнесменов.

Предпринимателям и членам их семей будут предлагать стартап-визу или «синюю карту» Евросоюза , представляющую собой временный вид на жительство.

В первую очередь Латвия заинтересована в сотрудничестве с белорусами, которые развивают свой бизнес в сфере информационных и коммуникационных технологий, биомедицины, биоэкономики и смарт-технологий.

Как сообщал «Рамблер», сейчас в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Александра Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.

С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке. Ее участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов, освобождения всех политзаключенных и задержанных во время протестов людей.