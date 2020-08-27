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Путин назвал показатели годовой инфляции в России 

News.ru и ещё 2 53 минуты назад
Путин назвал показатели годовой инфляции в России
Фото: РИА Новости
Уровень инфляции в РФ составит в 2020 году около 3,4-3,41%, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, в стране «макроэкономические основные показатели достаточно стабильно себя ведут».

«У нас, несмотря на предсказания, что будут большие колебания, у нас 3,4% инфляция только на сегодня. И, по экспертным прогнозам, где-то и будет примерно 3,4-3,41%», — рассказал лидер в эфире телеканала «Россия 24».

Владимир Путин уверен, что пик проблем в российской экономике, вызванный пандемией коронавируса, миновал. Политик также выразил надежду, что ситуация начнёт постепенно улучшаться. Путин выразил надежду, что врачи справятся с коронавирусом и в России не будет второй волны пандемии. Несмотря на это, президент попросил граждан не забывать об ограничительных мерах, так как COVID-19 ещё не исчез. Руководитель страны отметил, что в 8 регионах РФ популяционный иммунитет сейчас составляет 25%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин прокомментировал задержание под Минском граждан России, которые, по данным белорусских силовиков, были бойцами ЧВК «Вагнера». По его словам, инцидент стал результатом спецоперации спецслужб Украины и Соединённых Штатов.
Он рассказал, что россиян использовали «втёмную» для перемещения на белорусскую территорию. Им рассказали, что они должны выехать в Латинскую Америку и на Ближний Восток для выполнения «абсолютно легальной работы».
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Комментарии
Экономика , Владимир Путин
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