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Путин захотел цены на нефть «чуть побольше» 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Путин захотел цены на нефть «чуть побольше»
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин оценил ситуацию на мировом рынке нефти. По его мнению, восстановления стоимости сырья до 46 долларов за баррель недостаточно, он хотел бы, чтобы цена была «чуть побольше». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24». Прямая трансляция доступна на YouTube.

«У нас, несмотря на сложности, растут резервы. Это создает подушку безопасности», — отметил глава государства.

Путин отметил, что макроэкономические показатели России стабильны и пик экономических проблем, связанных с коронавирусом, в стране пройден. По его оценке, инфляция по итогам года составит 3,4 процента.
Путин также озвучил прогноз по падению ВВП России по итогам 2020 года. Ожидается, что российская экономика просядет на 5-6 процентов. Причиной сдержанного падения президент назвал своевременные меры, предпринимаемые правительством России. В то же время он отметил, что проблем избежать не удалось. Так, некоторые предприятия не попали в госпрограмму поддержки пострадавших отраслей, хотя сильно пострадали.
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Комментарии
Экономика , Рынки , Владимир Путин , Правительство РФ
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