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Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России 

РИА Новости и ещё 23 52 минуты назад
Трамп объяснил необходимость покупать нефть в РФ
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за демократов, противящихся строительству трубопроводов, США приходится покупать нефть в России.
Выступая в Нью-Гэмпшире, Трамп заявил, что в регионе Новая Англия на северо-востоке США самые высокие цены на электроэнергию в стране.

"В Новой Англии самые высокие цены на энергию в США. А знаете, почему? Потому что губернатор (Нью-Йорка демократ Эндрю) Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхушку штата Нью-Йорк, чтобы нефть и газ, которых у нас очень много, могли туда прийти", — заявил Трамп.

"А знаете, где вы покупаете вашу энергию? В России. Вы не знали? У вас много судов из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет трубопровод", — продолжил Трамп.

США в 2019 году покупали в России в среднем 515 тысяч баррелей нефти в день. Общий импорт российской нефти и нефтепродуктов из России в США оценивался в 13,8 миллиарда долларов за 2019 год.
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Комментарии
Экономика , Рынки , Дональд Трамп
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