Популярному способу обналички решили положить конец

Министерство труда и социальной защиты предлагает ввести порог суммы, которую можно взыскивать через комиссии по трудовым спорам (КТС), пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Решение комиссии оформляется как удостоверение или лист КТС и считается исполнительным документом, по которому деньги можно взыскать. Однако банки жаловались, что такой механизм используется мошенниками для незаконного съема денег со счетов компаний. Минюст опубликовал проект поправок в Трудовой кодекс, в котором предлагается лишить подобные комиссии права рассматривать трудовые споры о взыскании задержанных зарплат через выдачу исполнительных документов: такое право он хочет оставить только за судами.

Если банк получает лист КТС, то по закону он обязан в течение трех дней провести трансакцию, отказ карается штрафом до 1 млн рублей. Даже если обладатель удостоверения КТС пытается взыскать деньги не через банк, а через Федеральную службу судебных приставов (ФССП), это не снижает риски обналичивания, отмечается в пояснительной записке Минюста. Приставы не уполномочены проверять, состоят ли стороны трудового конфликта в сговоре и является ли удостоверение КТС подлинным. Также такие документы легко подделать: они изготавливаются на обычной бумаге и заверяются печатью комиссии.

Минтруд поддерживает создание барьера для обналичивания денег через КТС. Ведомство находится в постоянном диалоге с Минюстом и предлагает скорректировать представленный на общественное обсуждение проект, добавив в него норму о пороговом значении сумм, которые можно взыскивать через комиссии по трудовым спорам, отметил представитель Минтруда. Наибольший риск обналичивания представляют листы КТС, по которым требуется взыскать более 500 тыс. рублей, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В Минтруде считают, что комиссии оперативнее рассматривают споры между работодателями и сотрудниками, чем суды.

По словам представителей банков, ужесточение правил выдачи удостоверений КТС заметно снизит риски обналичивания — рассмотрение трудовых споров только судами выглядит процессом более прозрачным. Но проблема фиктивных споров и выдачи исполнительных листов уже судами останется актуальной. При отсутствии одновременных изменений в правоприменительной практике судов часть объема теневых операций с КТС перетечет в схемы с использованием исполнительных документов судебных приставов и нотариусов, по которым у банков на сегодня также отсутствует право по отказу в проведении операции, считают банкиры.