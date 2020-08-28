Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.40
$
74.60
88.57
88.80
Прогноз
31.08 – 07.09
$
73.70
86.82
Индексы и котировки Brent
45.61
+0.37 Золото
1956.27
+0.01 РТС
1264.86
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1915
+0.0101
13.08
1.1814
25.08
17.08
03.08

Минтруд предложил барьер для борьбы с обналичкой через трудовые споры 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Популярному способу обналички решили положить конец
Фото: РИА Новости
Министерство труда и социальной защиты предлагает ввести порог суммы, которую можно взыскивать через комиссии по трудовым спорам (КТС), пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Решение комиссии оформляется как удостоверение или лист КТС и считается исполнительным документом, по которому деньги можно взыскать. Однако банки жаловались, что такой механизм используется мошенниками для незаконного съема денег со счетов компаний. Минюст опубликовал проект поправок в Трудовой кодекс, в котором предлагается лишить подобные комиссии права рассматривать трудовые споры о взыскании задержанных зарплат через выдачу исполнительных документов: такое право он хочет оставить только за судами.
Если банк получает лист КТС, то по закону он обязан в течение трех дней провести трансакцию, отказ карается штрафом до 1 млн рублей. Даже если обладатель удостоверения КТС пытается взыскать деньги не через банк, а через Федеральную службу судебных приставов (ФССП), это не снижает риски обналичивания, отмечается в пояснительной записке Минюста. Приставы не уполномочены проверять, состоят ли стороны трудового конфликта в сговоре и является ли удостоверение КТС подлинным. Также такие документы легко подделать: они изготавливаются на обычной бумаге и заверяются печатью комиссии.
Минтруд поддерживает создание барьера для обналичивания денег через КТС. Ведомство находится в постоянном диалоге с Минюстом и предлагает скорректировать представленный на общественное обсуждение проект, добавив в него норму о пороговом значении сумм, которые можно взыскивать через комиссии по трудовым спорам, отметил представитель Минтруда. Наибольший риск обналичивания представляют листы КТС, по которым требуется взыскать более 500 тыс. рублей, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В Минтруде считают, что комиссии оперативнее рассматривают споры между работодателями и сотрудниками, чем суды.
По словам представителей банков, ужесточение правил выдачи удостоверений КТС заметно снизит риски обналичивания — рассмотрение трудовых споров только судами выглядит процессом более прозрачным. Но проблема фиктивных споров и выдачи исполнительных листов уже судами останется актуальной. При отсутствии одновременных изменений в правоприменительной практике судов часть объема теневых операций с КТС перетечет в схемы с использованием исполнительных документов судебных приставов и нотариусов, по которым у банков на сегодня также отсутствует право по отказу в проведении операции, считают банкиры.
Видео дня. ЦБ понизил курсы доллара и евро на пятницу
Последние новости
Премьер-министр Японии объявил об отставке Премьер-министр Японии объявил об отставке В Латвии призвали использовать «ненавистный русский язык» В Латвии призвали использовать «ненавистный русский язык» Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии
Комментарии
Экономика , Минтруд , Минюст РФ , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС предпринял антироссийские меры по ВТО
ЕС предпринял антироссийские меры по ВТО
Что ждет россиян в сентябре
Что ждет россиян в сентябре
Continental: обувь, проверенная смертью
Continental: обувь, проверенная смертью
Биржи АТР закрылись ростом
Биржи АТР закрылись ростом
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
России предрекли мощнейший удар
00:14
России предрекли мощнейший удар
Экономика
Россияне перестали платить за ЖКХ
01:30
Россияне перестали платить за ЖКХ
Личный счет
Рубль подкинет сюрприз осенью
00:38
Рубль подкинет сюрприз осенью
Экономика
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
04:04
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение