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В России прогнозируют рост цен на икру 

РИА «ФедералПресс» 59 минут назад
Цены на икру в России ждет взлет
Фото: ТАСС
Поставщики оптовых партий икры заявили об увеличении стоимости продукции до 60 процентов в 2020 году. Причиной этому послужил низкий улов лососевых и последствия пандемии коронавируса.
По данным издания «КоммерсантЪ» окончательная цена еще не сформирована. Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк заявил, что на данный момент идет обсуждение повышения отгрузочных цен за красную икру.
Он подчеркнул, что некоторые компании продают икру за 2,3 тысячи рублей за килограмм. Но стоимость может дорасти до 3 тысяч. По другим данным стоимость может увеличиться в оптовом секторе до 3,3 тысячи за один килограмм красной икры.
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Экономика , Рынки
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