ЕС заблокировал принятое в пользу РФ решение

«Из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США, апелляционный орган ВТО не функционирует с декабря 2019 г. и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Тем не менее, перед заседанием 28 августа ЕС подал так называемую апелляцию «в пустоту» в споре по «энергокорректировкам», тем самым заблокировав утверждение доклада третейской группы», — говорится в сообщении на сайте МЭР.