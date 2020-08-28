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Россия начала отказываться от пальмового масла 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Россия начала отказываться от пальмового масла
Фото: Reuters
В первой половине 2020 года Россия начала отказываться от пальмового масла, сократив его импорт на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, пишет РБК со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
С января по июнь в Россию было ввезено 473 тысячи тонн пальмового масла против 506 тысяч тонн годом ранее. Снижение зафиксировано впервые с 2014 года, когда оно составило пять процентов. Тогда главной причиной стало резкое ослабление рубля, сделавшее закупки за рубежом невыгодными.
Всего за последние 20 лет объемы импорта пальмового масла увеличились более, чем в 10 раз. По итогам 2019 года они составили 1,06 миллиона тонн. Его востребованность объясняется простотой использования и низкой стоимостью по сравнению с большинством растительных и молочных жиров. Основным поставщиком является Индонезия.
Опрошенные изданием специалисты объясняют снижение импорта усилением контроля со стороны государства. С 2019 года оборот молочной продукции отслеживается и маркируется при помощи электронной системы «Меркурий». Также влияние оказали ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса, в частности, связанные с временным запретом на работу заведений общепита.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), употребление пальмового масла может приводить к ожирению и развитию хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.
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Комментарии 1
Экономика , Россельхозбанк , РБК
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