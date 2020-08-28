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Европа обнулила историческую победу России при помощи США 

Lenta.ru 1 час назад
Европа обнулила историческую победу РФ при помощи США
Фото: Reuters
Историческое решение арбитров ВТО в споре по «энергокорректировкам», принятое в пользу России, было оспорено со стороны ЕС. Об этом говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития.
Как отмечает ведомство, Европа фактически обнулила победу России при помощи ситуации, которая сложилась в апелляционном органе ВТО. Дело в том, что США, недовольные работой ВТО, не назначают новых арбитров и тем самым блокируют работу органа. Изменений в позиции Вашингтона не предвидится.
Таким образом, Евросоюз сможет сколько угодно не учитывать позицию ВТО и продолжать политику антидемпинговых пошлин, которая проводится еще со времен Советского Союза.
Суть спора заключается в том, что Европа считает нерыночными низкие цены на энергоносители в России, которые позволяют производителям уменьшать себестоимость своей продукции, идущей на экспорт. Из-за этого в ходе антидемпинговых расследований предполагалось, что российские предприятия получают помощь государства.
Страдали, в частности, поставки сварных труб и нитрата аммония. Для металлургов в разное время размер пошлин составлял от 30 до 140 процентов, а для производителей аммиачной селитры — 32,7 доллара за тонну.
Иск был подан в 2015 году. В своем решении третейская группа согласилась как с общей позицией России, так и по конкретным вопросам. В случае вступления решения в силу Москва может потребовать возвращения недополученной прибыли.
Апелляция, как указали в МЭР, противоречит заявлениям ЕС о необходимости соблюдения норм права ВТО. «ЕС своими действиями фактически препятствует правосудию, пытаясь продлить возможность применения незаконных практик для защиты своих неконкурентоспособных производителей», — заключили в ведомстве.
Желание США заблокировать работу ВТО связано с массой претензий к работе организации, которые возникли еще до президентства Дональда Трампа. В Вашингтоне считают, что организация принимает решения в пользу развивающихся стран, в первую очередь Китая, а те получают выгоду в том числе за счет самих США.
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Экономика , Дональд Трамп , ВТО , ЕС
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