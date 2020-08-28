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США заставили ЕС обнулить историческую победу России 

Вероника Полынина 1 час назад
США заставили ЕС обнулить историческую победу России
Фото: Reuters
Евросоюз обжаловал решение третейской группы Всемирной торговой организации по спору об «энергокорректировках», сообщает Минэкономразвития России.
Как сообщал «Рамблер», в июле Россия выиграла у Евросоюза спор, длившийся с 2013 года: третейские арбитры ВТО постановили, что нормы ЕС в отношении российских товаров не соответствуют правилам организации и рекомендовали Евросоюзу привести свои меры «в соответствие с принятыми обязательствами».

«Россия рассчитывала на добросовестное и незамедлительное исполнение международных обязательств ЕС в полном объеме, после утверждения доклада на заседании Органа по разрешению споров ВТО 28 августа 2020 года», — отмечается в сообщении министерства.

Непосредственно перед финальным утверждением решения третейской группы ЕС подал апелляцию «в пустоту», поскольку из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США апелляционный орган ВТО не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые жалобы.

«Таким образом, Брюссель пытается избежать исполнения решения по спору, в том числе отмены противоречащих правилам ВТО мер», — считают в Минэкономразвития.

В министерстве выразили разочарование в связи с действиями европейской стороны и отметили, что блокировка утверждения решения третейской группы ВТО идет вразрез с заявлениями Евросоюза о необходимости соблюдения норм права ВТО.

«ЕС своими действиями фактически препятствует правосудию, пытаясь продлить возможность применения незаконных практик для защиты своих неконкурентоспособных производителей», — говорится в сообщении.

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Комментарии 8
Экономика , ВТО , ЕС , Минэкономразвития
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