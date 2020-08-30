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Трампа предупредили об угрозе санкционной дубины для США 

Майк Габриелян 1 час назад
США предупредили об угрозе санкционной дубины
Фото: Reuters
При Трампе США столько раз вводили санкции против других стран, что начали раздражать весь мир. Подобное злоупотребление экономическим «кнутом» подрывает статус страны как сверхдержавы, пишет колумнист The Washington PostФарид Закария.

«Один конкретный подход может нанести непоправимый ущерб статусу Америки как сверхдержавы: беспорядочное использование санкций и злоупотребление ими», — утверждает он.

Сейчас в США действует более 8 тысяч санкций против отдельных лиц, компаний и стран. Вашингтон использовал санкции десятилетиями, но количество их резко выросло в правление Трампа. Он вводил более чем в 2 раза больше санкций в год, чем два его предшественника. Причем, против Ирана и Венесуэлы были предприняты настолько жесткие меры, что Верховный комиссар ООН по правам человека предупредил о возможном крахе местных систем здравоохранения. То есть, Вашингтон поставил под угрозу жизни миллионов простых людей.
В России нашли способ обойти санкции США
При этом Трамп применяет санкции не только против врагов Америки. Им подверглись, например, Ирак и Турция. Американский президент угрожал разрушить экономики этих стран, если они не сделают то, что он требует. Кроме того, сенаторы-союзники Трампа направили письмо немецкой компании, угрожая ей «сокрушительными правовыми и экономическими санкциями», если она продолжит участие в строительстве «Северного потока-2».
После этого высокопоставленные германские политики обвинили Североамериканские Штаты в «шантаже» и «неоимпериализме».
Фарид Закария пишет, что США тяготеют к санкциям как к предпочтительному инструменту внешней политики. Санкции не требуют привлечения войск или выделения больших сумм, но позволяют Вашингтону выразить свое неодобрение.
Но на самом деле за агрессивную санкционную политику платят американские граждане, а десятилетия санкций так и не помогли США установить покорные им режимы на Кубе, в Венесуэле, Иране и Северной Корее.
Давление США вызывает сильный дискомфорт даже среди союзников. Чем больше Вашингтон злоупотребляет своей властью, тем больше усилий другие страны прилагают для поиска альтернативы доллару.
По мнению Закарии, русские и китайцы давно пытаются найти способы обойти долларовый контроль. Взбешенные санкциями против Ирана европейцы сейчас делают то же самое. Пока они воздерживаются от крайних вариантов, навроде национализации системы SWIFT, которая обрабатывает международные банковские переводы и находится в Бельгии. Они создали альтернативный механизм, INSTEX, но пока неохотно поддерживают его.

«Чем больше Трамп прибегает к санкциям в качестве дубины… тем больше другие страны будут возмущаться Соединенными Штатами и сопротивляться. Вот настоящая цена санкций», — заключает колумнист.

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Экономика , Фарид Закария , ООН
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