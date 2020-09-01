Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.20
$
74.19
88.55
88.47
Прогноз
07.09 – 14.09
$
73.00
87.60
Индексы и котировки Brent
45.77
+0.00 Золото
1987.15
+0.15 РТС
1265.62
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.09
1.1990
+0.0120
17.08
1.1870
28.08
20.08
06.08

Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в сентябре 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Россиян предупредили о росте цен в сентябре
Фото: ТАСС
Эксперты прогнозируют годовую инфляцию в России в сентябре на уровне 3,6%, к концу года она ускорится до 3,7%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков. По данным Росстата, в мае годовая инфляция замедлилась до 3% с апрельских 3,1%, однако постепенное снятие "коронавирусных" ограничений разогнало ее в июне до 3,2%, а в июле показатель ускорился до 3,4%. Согласно опросу экспертов в начале августа, в прошлом месяце инфляция могла составить 3,4%, к концу года они ждали ее на уровне 3,8%. Банк России в июле обновил прогноз по инфляции: на конец текущего года регулятор ожидает инфляцию в 3,7-4,2%, а в конце следующего года она будет находиться в диапазоне 3,5-4%.
Из чего сделана инфляция
Большинство аналитиков не ждет в сентябре заметных колебаний цен по сравнению с августом — некоторые даже допускают дефляцию, при этом из-за низких значений прошлого года инфляция в сентябре, по разным оценкам, будет находиться в диапазоне 3,4-3,8%. Основным фактором, который окажет сдерживающее влияние на инфляцию в начале осени, будет сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.
Самые скромные ожидания у начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева, который ждет в сентябре в месячном выражении дефляции, а в годовом роста цен лишь на 3,4%.

"Август и сентябрь традиционно являются дефляционными месяцами. Недавнее ослабление рубля едва ли было способно вызвать увеличение инфляционных ожиданий, поэтому ничего не мешает проявиться дефляции и в сентябре", — уверен он.

Ожидает дефляции в сентябре за счет снижения стоимости плодоовощной продукции и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин указывает, что в случае спокойной эпидемиологической обстановки и отсутствия новых ограничительных мер годовая инфляция в сентябре не превысит 3,5%, в первую очередь, за счет пониженных цен на плодоовощную продукцию.
Годовая инфляция в сентябре окажется вблизи 3,5%, соглашается макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

"Постепенное повышение годовых темпов роста цен — результат прежде всего низкой базы пошлого года. В динамике месяц к месяцу с исключением сезонности не заметно пока что какого-либо заметного ускорения: курс рубля ослаб незначительно, тогда как экономическая активность все еще остается сдержанной, несмотря на постепенное восстановление", — говорит он.

А вот главный экономист "ВТБ Капитала" по России и СНГ Александр Исаков ждет в сентябре инфляцию в 3,8% из-за затухания давления на цены со стороны внутреннего предложения свежих овощей и фруктов, реализации отложенных повышений цен на ЖКУ в отдельных регионах, а также подстройки цен к постепенному восстановлению спроса.
В то же время, большинство аналитиков сходятся во мнении, что к концу года инфляция не сможет достичь целевого уровня в 4%. "Несмотря на волатильность валютного курса в последние недели, инфляционные процессы в экономике останутся под давлением на фоне снижения потребительского спроса, в результате чего ждем по итогам года уровень инфляции ниже таргета ЦБ", — подытожил аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.
Прогнозы аналитиков
Прогнозы аналитиков по годовой инфляции в сентябре и декабре текущего года представлены ниже (в %):АКРА — 3,7-3,8 / 3,8-4,2Альфа-банк — 3,6 / 3,6БКС — 3,6 / 3,7-3,8"ВТБ Капитал" — 3,8 / 3,7-4"Зенит" — 3,4 / 3,5-3,8НКР — 3,5 / 3,5-3,7НРА — 3,5 / 4-4,2Промсвязьбанк — 3,5 / 3,7Райффайзенбанк — 3,5 / 3,7"Эксперт РА" — 3,5 / 3,5
Видео дня. Собянин продлил действие антикризисных мер поддержки киосков "Печать"
Последние новости
"Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19 Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19 "Дурак?!": муж Полины Гагариной высказался о браке с певицей "Дурак?!": муж Полины Гагариной высказался о браке с певицей
Комментарии 1
Экономика , Личный счет , Рынки , Станислав Мурашов , Наталья Орлова , Александр Исаков , Владимир Евстифеев , Дмитрий Грицкевич , Райффайзенбанк Австрия , Промсвязьбанк , ВТБ Капитал , Банк Зенит , Центральный банк России , Альфа-банк , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хранящим доллары россиянам дали совет
Хранящим доллары россиянам дали совет
Хранящим сбережения в рублях​ россиянам дали совет
Хранящим сбережения в рублях​ россиянам дали совет
Любимый шоколад россиян оказался подделкой
Любимый шоколад россиян оказался подделкой
Популярному способу обналички решили положить конец
Популярному способу обналички решили положить конец
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне массово лишились работы
00:44
Россияне массово лишились работы
Экономика
Над рублем нависла тройная угроза
02:54
Над рублем нависла тройная угроза
Рынки Личный счет
России предрекли мощнейший удар
00:14
России предрекли мощнейший удар
Экономика
Россияне перестали платить за ЖКХ
01:30
Россияне перестали платить за ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение