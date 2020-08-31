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Решетников заявил о быстром восстановлении экономики РФ 

News.ru 3 часа назад
Восстанавливается: Экономика РФ порадовала политиков
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Министр экономики Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Краснодарский край заявил, что экономика РФ восстанавливается после «коронакризиса» быстрее, чем ожидалось. Об этом говорит и новая рабочая версия прогноза Минэкономразвития.
Рабочие данные прогноза предусматривают спад ВВП по году в 3,9% против 5% в ранних версиях и снижение инвестиций на 6,6% вместо 12%, — приводит отрывок документа «Коммерсант».
В качестве причины Максим Решетников назвал позитивные итоги II квартала, насколько это вообще может быть. Он оценил, что ситуация складывается существенно лучше, чем прогнозировалось два месяца назад. И экономика после пандемии восстанавливается «неплохо» относительно всех ожиданий.
основные изменения прогноза касаются внутреннего спроса. Если в июньской версии документа говорилось, что розница сократится на 5,2%, а инвестиции на 12%, то в августовской версии прогноз снижения оборотов розницы уже равен 6,6%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что прибыль российских компаний за три весенних месяца 2020 года снизилась в годовом исчислении на 67%. Финансовые показатели бизнеса ухудшились в 58 регионах, с убытком в марте — мае вышли предприятия в 16 регионах — его величина составила 199 млрд рублей.
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Комментарии 7
Экономика , Максим Решетников , Минэкономразвития
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