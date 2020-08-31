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Минфин Британии задумал рекордно повысить налоги из-за пандемии 

Lenta.ru 2 часа назад
В Британии задумали рекордно повысить налоги
Фото: Globallookpress.com
Министерство финансов Великобритании задумало рекордно повысить налоги из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
Так ведомство хочет компенсировать потери бюджета из-за эпидемии и сокращения экономики.
Правительство обсуждает вариант повышения базисной налоговой ставки на продажу активов с 10 до 20 процентов. Также рассматривается возможность повысить налог на продажу второй квартиры или дома с 18 до 20 процентов.
Для тех, кто платит налоги по повышенной ставке, размер сбора захотели поднять с 28 до 40 процентов (с 20 процентов по продаже активов). Также в ведомстве обсуждают вопрос пенсионных послаблений и введение налога на электронные продажи. Помимо прочего, в министерстве думают о повышении топливных сборов.
Как сообщает издание, сообщения о возможном повышении налогов вызвали резкое противодействие бизнеса и экономистов.
Во втором квартале 2020 года экономика Великобритании сократилась на 20,4 процента, что стало худшим падением в истории. Размер госдолга страны в июле достигнул отметки в два триллиона фунтов (более 2,6 триллиона долларов), превысив размер ВВП страны.
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Экономика , Минфин
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