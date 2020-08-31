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Портрет среднего безработного претерпел изменения 

Финмаркет и ещё 3 2 часа назад
Портрет среднего безработного в России изменился
Фото: РИА Новости
Прирост числа официальных безработных в России происходил параллельно с изменением их состава, следует из данных Минтруда. Среди безработных, которые обратились в службы занятости во время эпидемии коронавируса в России, доминируют взрослые женщины со средним образованием и стажем работы не менее года, фиксирует аналитическая записка, подготовленная ВНИИ труда по заказу профильного министерства, пишет "Коммерсант".
Всего за первое полугодие 2020 года в органы службы занятости обратилось 3,8 млн человек, из них 2,2 млн человек — за второй квартал. Среди обратившихся было несколько больше женщин (53% в первом квартале, 57% во втором). И в первом, и во втором квартале существенную долю в числе безработных составляли люди в возрасте 30-49 лет (56% и 61%, соответственно). При этом доля заявителей молодого возраста (20-23 лет) во втором квартале выросла (с 15% до 23%), а старшего — сократилась (с 27% до 15%).
Большинство обратившихся в службы занятости имели среднее общее или профессиональное образование (56% и 54% среди мужчин и женщин), доля имеющих вузовские дипломы не превышала четверти (25% и 23% соответственно). Численность безработных, которые официально имели трудовой стаж в течение жизни, во втором квартале существенно сократилась (с 91% до 79%), и из них почти 30% не работали длительное время. Последнее вызвано приростом доли впервые ищущих работу — во втором квартале она более чем удвоилась (с 9% до 21%). Также изменился и профессиональный состав безработных — на несколько процентных пунктов сократилась доля руководителей, специалистов высшего и среднего уровня квалификации, офисных работников и занятых в сфере обслуживания, охраны и торговли. Напротив, росли доли сельхозработников, квалифицированных рабочих промышленности, строительства, транспорта, операторов производственных установок, сборщиков и водителей и неквалифицированных рабочих.
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Экономика , Минтруд
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