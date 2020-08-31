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В России признали отсутствие денег на науку 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
В России признали отсутствие денег на науку
Фото: РИА Новости
Главной проблемой с исполнением российского национального проекта «Наука» является нехватка финансирования. К такому выводу в ходе проверки пришла Счетная палата, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отсутствие достаточного количества денег связано как с небольшим количеством выделенных средств, так и со значительным планом по внебюджетным инвестициям. Аудиторы признали, что гарантировать исполнение этого условия не может никто.
Такая ситуация приводит к отставанию по уровню заработной платы в научной сфере, что дополнительно провоцирует «утечку мозгов». Кроме того, темпы создания и обновления научной инфраструктуры недостаточны, а это прямым образом влияет на создание конкурентоспособных условий жизни и труда научных работников.
Ведомство проверяло Минобрнауки, Российскую академию наук (РАН), Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».
Общим недостатком стали нарушения в распоряжении и управлении федеральным имуществом. Например, РФФИ и РАН не утвердили перечень ценного движимого имущества, а в РАН не выявлено даже недвижимое имущество, хотя академия должна была завершить этот процесс еще до 1 апреля 2017 года.
В иных случаях проблемы касались и закупок. Например, в РАН купили сотрудникам мобильные телефоны в 2-4 раза дороже, чем было запланировано.
Из плюсов назван высокий уровень трат (98,5 процента) средств, выделенных на госпрограмму «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», и ряд положительных итогов нацпроекта «Наука». Среди них — создание лабораторий мирового уровня и начало проведения научных исследований на уникальных установках класса «мегасайенс».
Ранее в Счетной палате выявили критические проблемы с управлением государственными предприятиями. Как оказалось, никто не может точно подсчитать их количество, а над их руководством нет практически никакого контроля. При этом начальники завышают себе зарплаты несмотря на убытки.
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Экономика , Другое , Курчатовский институт , Счетная палата , РАН , Минобрнауки
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