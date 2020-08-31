Курс доллара: валюты ждет мощный прыжок 

Аналитики считают, что курс доллара ослабнет на фоне выборов в США, а евро надолго останется самой надежной валютой мира.

Оппонент Дональда Трампа , демократ Джо Байден в случае победы планирует ввести повышенный налог на богатство и нарастить расходы на поддержку экономики. Это, по мнению экспертов, может нанести удар по доллару.

Специалист MUFG Bank Ltd. Ли Хардман заявил, что именно предвкушение победы демократов на выборах ослабило американскую валюту и укрепило европейскую.

По мнению некоторых инвесторов, в 2021 году из-за победы демократов евро будет стоить 1,28 доллара, укрепившись к американцу на восемь процентов к нынешнему уровню. Если это произойдет, евро побьет рекорд 2014 года.

Если же победу снова одержит Дональд Трамп, падение доллара к евро может полностью остановиться, считает часть аналитиков.

С этой точкой зрения не согласен Стивен Барроу из Standard Bank. По его мнению, доллар будет падать вне зависимости от результатов выборов. Он подчеркнул, что в США гигантский дефицит текущих счетов.