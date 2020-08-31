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«Причин для девальвации нет»: что приведет к краху рубля 

Павел Тиунов 48 минут назад
Названо условие девальвации в России
Фото: РИА Новости
Проводимая Центробанком РФ политика с большой долей вероятности приведет к краху национальной российской валюты, заявил журналистам телеканала «Царьград» экономист Сергей Глазьев. По его мнению, в настоящее время от действий экспертов Банка России зависит, произойдет ли девальвация рубля или нет.
"Девальвацию запустили": россияне стали жертвой
Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ от имени Сергея Глазьева появилась информация о том, что российский рубль ждет скорое обесценивание. Аналитик в разговоре с журналистами «Царьграда» назвал опубликованные новости «фейком», поскольку, по его мнению, в настоящее время субъективных причин для девальвации рубля нет.

«Если ЦБ будет выполнять свою конституционную обязанность, то у нас будет стабильная валюта», — подчеркнул эксперт.

Глазьев уверяет, что Центробанк придерживается политики «плавающего курса», что впоследствии может негативно сказаться на положении нацвалюты по примеру событий 2014 года, когда произошел обвал рубля. Согласно исследованиям экономиста, тогда крах российской валюты произошел из-за «манипуляции рынком при попустительстве должностных лиц».

«Надеюсь, руководство Центробанка сделало выводы из этих провалов и всё в их руках», — резюмировал аналитик.

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Комментарии
Экономика , Сергей Глазьев , Центральный банк России , Царьград ТВ
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