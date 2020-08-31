Названо условие девальвации в России

Проводимая Центробанком РФ политика с большой долей вероятности приведет к краху национальной российской валюты, заявил журналистам телеканала «Царьград» экономист Сергей Глазьев . По его мнению, в настоящее время от действий экспертов Банка России зависит, произойдет ли девальвация рубля или нет.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ от имени Сергея Глазьева появилась информация о том, что российский рубль ждет скорое обесценивание. Аналитик в разговоре с журналистами «Царьграда» назвал опубликованные новости «фейком», поскольку, по его мнению, в настоящее время субъективных причин для девальвации рубля нет.

«Если ЦБ будет выполнять свою конституционную обязанность, то у нас будет стабильная валюта», — подчеркнул эксперт.

Глазьев уверяет, что Центробанк придерживается политики «плавающего курса», что впоследствии может негативно сказаться на положении нацвалюты по примеру событий 2014 года, когда произошел обвал рубля. Согласно исследованиям экономиста, тогда крах российской валюты произошел из-за «манипуляции рынком при попустительстве должностных лиц».