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«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши 

Российская Газета и ещё 10 1 час назад
«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши
Фото: Российская Газета
В "Газпроме" считают, что в ходе инициированного расследования UOKiK против газопровода «Северный поток-2», ведомство запросило у российской компании документы, не имеющие отношения к делу. «Газпром» и ранее уже просил UOKiK представить обоснование правомерности запроса этой информации, но ответа не получил.
Польское ведомство со своей стороны настаивает, что все финансовые операции, связанные со строительством газопровода «Северный поток-2», должны были согласовываться с UOKiK.
С точки зрения польского регулятора соглашение о партнерстве Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода) с европейскими компаниями было заключено с целью обойти нормы антимонопольного законодательства. Помимо российской компании в деле фигурируют Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall, то есть все участники финансирования проекта. Кроме «Газпрома» по сходной причине UOKiK оштрафовал французскую Engie — на 172 млн злотых. Остальные четыре компании, как уверяет польская сторона, сотрудничают и передают необходимые документы и информацию.
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Комментарии
Экономика , Компании , Газпром , Shell
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