«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши 

"Газпроме" считают, что в ходе инициированного расследования UOKiK против газопровода «Северный поток-2», ведомство запросило у российской компании документы, не имеющие отношения к делу. «Газпром» и ранее уже просил UOKiK представить обоснование правомерности запроса этой информации, но ответа не получил.

Польское ведомство со своей стороны настаивает, что все финансовые операции, связанные со строительством газопровода «Северный поток-2», должны были согласовываться с UOKiK.