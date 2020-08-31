Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.87
$
73.99
87.97
88.15
Прогноз
07.09 – 14.09
$
75.15
88.89
Индексы и котировки Brent
46.30
–0.22 Золото
1966.48
+0.00 РТС
1265.62
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1930
+0.0059
17.08
1.1870
27.08
19.08
05.08

Экономика Турции упала во II квартале почти на 10% из-за пандемии 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Экономика Турции упала
Фото: Reuters
Пандемия коронавируса и карантинные меры привели к падению турецкой экономики на 9,9% во втором квартале в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные в понедельник Институтом статистики Турции (TÜİK) данные.
Ежеквартальные темпы падения турецкой экономики стали наибольшими за последние 15 лет.
Промышленное производство сократилось во втором квартале на 16,5%, строительный сектор — на 2,7%, сфера услуг — на 25%. При этом сельское хозяйство за этот период выросло на 4%, деятельность в сфере коммуникаций — на 11%, финансовая и страховая деятельность — на 27,8%, продажи недвижимости — на 1,7%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Видео дня. Собянин продлил действие антикризисных мер поддержки киосков "Печать"
Прайм: последние новости
Безработными в центрах занятости в России зарегистрированы 3,6 млн человек Безработными в центрах занятости в России зарегистрированы 3,6 млн человек Минтруд предложил способ борьбы с обналичиванием через листы КТС Минтруд предложил способ борьбы с обналичиванием через листы КТС Минфин на безлимитном аукционе 26 августа предложит ОФЗ одной серии Минфин на безлимитном аукционе 26 августа предложит ОФЗ одной серии
Экономика , Другое , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярному способу обналички решили положить конец
Популярному способу обналички решили положить конец
Сразу удалять: чем опасны старые СМС
Сразу удалять: чем опасны старые СМС
«Девальвацию запустили»: россияне стали жертвой
«Девальвацию запустили»: россияне стали жертвой
Lindt ответил на обвинения в обмане россиян
Lindt ответил на обвинения в обмане россиян
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне массово лишились работы
00:44
Россияне массово лишились работы
Экономика
Над рублем нависла тройная угроза
02:54
Над рублем нависла тройная угроза
Рынки Личный счет
России предрекли мощнейший удар
00:14
России предрекли мощнейший удар
Экономика
Россияне перестали платить за ЖКХ
01:30
Россияне перестали платить за ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение