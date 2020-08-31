Экономика Турции упала

Пандемия коронавируса и карантинные меры привели к падению турецкой экономики на 9,9% во втором квартале в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные в понедельник Институтом статистики Турции (TÜİK) данные.

Ежеквартальные темпы падения турецкой экономики стали наибольшими за последние 15 лет.

Промышленное производство сократилось во втором квартале на 16,5%, строительный сектор — на 2,7%, сфера услуг — на 25%. При этом сельское хозяйство за этот период выросло на 4%, деятельность в сфере коммуникаций — на 11%, финансовая и страховая деятельность — на 27,8%, продажи недвижимости — на 1,7%.