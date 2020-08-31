Кремль ответил на вопрос о долге Белоруссии перед РФ

"Мы сообщим, если это (прогресс в переговорах о рефинансировании белорусского госдолга — прим. ТАСС) произойдет. Вы знаете, что у нас очень многогранные контакты, мы продолжаем эти контакты осуществлять", — сказал представитель Кремля.