Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.87
$
73.99
87.97
88.15
Прогноз
07.09 – 14.09
$
75.15
88.89
Индексы и котировки Brent
46.30
–0.22 Золото
1966.48
+0.00 РТС
1265.62
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1930
+0.0059
17.08
1.1870
27.08
19.08
05.08

Песков сообщил, что контакты по рефинансированию госдолга Белоруссии перед РФ продолжаются 

ТАСС 1 час назад
Кремль ответил на вопрос о долге Белоруссии перед РФ
Фото: ТАСС
Контакты по вопросу рефинансирования кредита Белоруссии продолжаются, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сообщим, если это (прогресс в переговорах о рефинансировании белорусского госдолга — прим. ТАСС) произойдет. Вы знаете, что у нас очень многогранные контакты, мы продолжаем эти контакты осуществлять", — сказал представитель Кремля.

Ранее Минфин РФ сообщал, что рассмотрит запрос Белоруссии о рефинансировании долга республики в $1 млрд в случае поступления такого обращения.
Видео дня. Собянин продлил действие антикризисных мер поддержки киосков "Печать"
ТАСС: последние новости
Число официально зарегистрированных безработных в России достигло 3,6 млн Число официально зарегистрированных безработных в России достигло 3,6 млн Рада приняла законопроект о повышении минимальной зарплаты на Украине до $180 Рада приняла законопроект о повышении минимальной зарплаты на Украине до $180 Минфин проведет 26 августа аукцион по размещению ОФЗ выпуска 24021 Минфин проведет 26 августа аукцион по размещению ОФЗ выпуска 24021
Экономика , Дмитрий Песков , Минфин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцам сбережений в рублях дали совет
Владельцам сбережений в рублях дали совет
Популярному способу обналички решили положить конец
Популярному способу обналички решили положить конец
Хранящим доллары россиянам дали совет
Хранящим доллары россиянам дали совет
Вторичный рынок жилья Москвы рухнул
Вторичный рынок жилья Москвы рухнул
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне массово лишились работы
00:44
Россияне массово лишились работы
Экономика
Над рублем нависла тройная угроза
02:54
Над рублем нависла тройная угроза
Рынки Личный счет
России предрекли мощнейший удар
00:14
России предрекли мощнейший удар
Экономика
Россияне перестали платить за ЖКХ
01:30
Россияне перестали платить за ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение