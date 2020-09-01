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Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефтепродукты 

Прайм 1 час назад
Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефтепродукты
Фото: ТАСС
Белоруссия с 1 сентября повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза, соответствующее решение содержится в постановлении совета министров, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.
Ставка экспортной пошлины на сырую нефть теперь составляет 47,5 доллара за тонну (ранее — 46,9 доллара).
Пошлина на прямогонный бензин повышена с 25,7 доллара до 26,1 доллара за тонну. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты пошлина выросла с 14 долларов до 14,2 доллара за тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, менялись 1 августа. Тогда они также повышались, сообщило агентство Белта.
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