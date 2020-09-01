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Прибалтика решила прекратить покупку электроэнергии у Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Прибалтика отказалась от электроэнергии из Белоруссии
Фото: РИА Новости
Министерства стран Балтии достигли согласия в прекращении покупки электроэнергии у Белоруссии после запуска Белорусской АЭС, сообщило министерство экономики Эстонии.

«Достигнутое соглашение содержит элементы, улучшающие рыночную позицию и перспективы наших производителей электроэнергии», — цитирует «Интерфакс» министр экономики Эстонии Таави Аас.

Отмечается, что для прекращения торговли электроэнергией с Белоруссией будет использоваться система опознавания происхождения электроэнергии.
Тем временем между Литвой и Калининградом торговля электроэнергией продолжится в нынешнем объеме. А в остальном на российско-латвийском направлении торговля продолжится в сокращенном объеме.
Страны Балтии ожидают, что в связи с принятым соглашением торговля электроэнергией между ними и третьими странами сократится наполовину. Соглашение будет действовать до синхронизации энергосистем стран Балтии с Центральной Европой в 2025 году.
Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что республика прекратит покупать и продавать электроэнергию Белоруссии в случае запуска Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Оcтровце.
Напомним, 7 августа в реактор энергоблока №1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива, означающая старт операций по его пуску.
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Экономика , Интерфакс
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