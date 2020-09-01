Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.55
$
73.84
88.05
88.39
Прогноз
07.09 – 14.09
$
72.60
86.30
Индексы и котировки Brent
45.74
+0.07 Золото
1987.43
–0.10 РТС
1258.60
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.09
1.1971
+0.0101
17.08
1.1870
28.08
20.08
06.08

Белоруссия просит РФ рефинансировать госдолг на $600 млн 

BFM.RU 40 минут назад
Белоруссия попросила Россию рефинансировать госдолг
Фото: ТАСС
Белоруссия направила заявку российским властям на рефинансирование госдолга в 2021 году. Речь идет о сумме долга в размере $600 млн, сообщает «Интерфакс».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассмотрит предложение по рефинансированию долга Белоруссии, если оно поступит. По данным Минфина Белоруссии, внешний госдолг республики на 1 июля составлял 18 миллиардов долларов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что обсудил вопрос рефинансирования белорусского долга в размере 1 миллиарда долларов с российским лидером Владимиром Путиным.
Видео дня. В России снизили ставку по образовательным кредитам
BFM.RU: последние новости
Спасибо коронавирусу: Россия вошла в топ-5 экономик мира Спасибо коронавирусу: Россия вошла в топ-5 экономик мира Аналитики прогнозируют восстановление курса рубля Аналитики прогнозируют восстановление курса рубля Орешкин: Россия уже в этом году войдет в топ-5 экономик мира Орешкин: Россия уже в этом году войдет в топ-5 экономик мира
Экономика , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России поменялись правила проверки счетчиков
В России поменялись правила проверки счетчиков
Хранящим доллары россиянам дали совет
Хранящим доллары россиянам дали совет
Стать «Ветераном труда» станет проще
Стать «Ветераном труда» станет проще
Популярному способу обналички решили положить конец
Популярному способу обналички решили положить конец
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне массово лишились работы
00:44
Россияне массово лишились работы
Экономика
Девальвация рубля испугала россиян
01:57
Девальвация рубля испугала россиян
Экономика Личный счет
Над рублем нависла тройная угроза
02:54
Над рублем нависла тройная угроза
Рынки Личный счет
Спасибо коронавирусу: РФ вошла в топ-5 экономик мира
00:17
Спасибо коронавирусу: РФ вошла в топ-5 экономик мира
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение