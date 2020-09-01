Белоруссия попросила Россию рефинансировать госдолг

Белоруссия направила заявку российским властям на рефинансирование госдолга в 2021 году. Речь идет о сумме долга в размере $600 млн, сообщает «Интерфакс».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассмотрит предложение по рефинансированию долга Белоруссии, если оно поступит. По данным Минфина Белоруссии, внешний госдолг республики на 1 июля составлял 18 миллиардов долларов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что обсудил вопрос рефинансирования белорусского долга в размере 1 миллиарда долларов с российским лидером Владимиром Путиным.