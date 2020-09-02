Коронакризис-2020: в России надувают валютный пузырь

Центробанк подсчитал, что российские банки в первом полугодии купили инвалюты почти на 10 трлн. рублей — это в 18 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как отмечает Центробанк, такой объем мог быть приобретен только для того, чтобы покрыть спрос со стороны клиентов на наличную валюту. Причем основными продавцами выступали прочие участники валютного рынка — корпорации, юридические лица и нерезиденты на брокерском обслуживании.

Центробанк пишет, что поведение клиентов на фоне коронавирусных ограничений в корне отличалось от прежнего: люди вместо того, чтобы продавать валюту, стали ее покупать.

Одним из факторов, который привел к изменению финансовой стратегии, стало то, что часть граждан разуверилась в рубле и формируют запасы на черный день, считает руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артем Деев

— Есть повышенный спрос на доллары и евро как со стороны частных клиентов, так и со стороны предприятий-экспортеров и импортеров. Это эффект отложенного спроса из-за пандемии: пока в стране действовал режим самоизоляции, спрос на валюту был очень низким, так как и на внутреннем, и на внешних рынках было затишье.

Сейчас оживляются поставки товаров, растут объемы заказов из-за границы, начинается нормальная экономическая деятельность. Предприятия запасаются средствами для выплаты налогов и различных платежей, для расчетов с поставщиками и покупателями.

«СП»: — Как вы думаете, осенью спрос на валютную наличность так же продолжит расти?

— Граждане нуждаются в валюте, так как частично открыты границы, есть спрос на туристические поездки и дорогие приобретения (недвижимость, автомобили). У банков периодически возникает небольшой дефицит с наличной валютой — именно летом из-за повышенного спроса со стороны бизнеса и населения.

В текущем году этот фактор дополнительно усилен отложенным спросом по причине пандемии и карантина.

«СП»: — Ряд экспертов увидели в росте скупки валюты признаки приближающегося банковского кризиса. Вы с этим согласны?

— Ничего глобального в финансовой системе России не происходит: банки просто пополняют запасы, которые истощены, и готовятся к тому, что спрос может вырасти осенью, когда и внутреннее потребление может увеличиться, и запрос от бизнеса вырастет на фоне оживления экономики.

Исполнительный директор консалтинговой компании Klopenko Group Дмитрий Иванов , напротив, связывает повышенный спрос на доллары и евро с инфляционными процессами.

— У российских банков регулярно складывается ситуация дефицита с наличной валютой — это особенно заметно летом, когда существует повышенный спрос как со стороны бизнеса, так и от населения. Бизнес активно развивает различные инфраструктурные проекты и инвестирует в основной капитал (строительство, транспорт), а граждане закупаются валютой в преддверии отпусков за границей. Все это требует определенных запасов валюты, которые банки регулярно пополняют. То же самое происходит и в этом году, но усилено влиянием пандемии: весной спрос на валюту был низким из-за ограничений. А сейчас и граждане, и бизнес реализуют отложенный спрос — приобретают то, что нельзя было купить весной, готовят финансовую подушку. А предприятия запасаются валютой, так как это необходимо для расчетов с поставщиками и покупателями.

«СП»: — Но очевидно ведь, что на фоне снижения курса рубля рост объема валютной наличности, которая есть у граждан, — это далеко не самая позитивная тенденция для российской экономики?

— Действительно, нужно учитывать, что сейчас есть явная тенденция на ослабление курса отечественной валюты. И банкам тоже нужен запас средств в такой ситуации. Но угрозы для банковского сектора эта тенденция не несет.

А вот для российской экономики и населения ослабление рубля означает рост цен, в том числе на комплектующие для предприятий или различные импортные составляющие при производстве товаров. Это все и приводит к повышенному спросу на доллары и евро: банки предвидят эту тенденцию и создают запасы ликвидности.

Эксперт финансовой компании XCritical Ян Арт уверен, что кризиса валютной ликвидности в России пока ожидать не стоит.

— Рост скупки валюты банками — это нормальный процесс, он связан с уменьшением валютной ликвидности в российских банках. Многое в эту ситуацию внес тренд на закрытие валютных вкладов, который продолжается в России и, скорее всего, будет продолжаться до конца 2020 года.

«СП»: — Неужели банкиры не считают это проблемой?

— Да, для российских банков это большая проблема, но я бы не назвал ее критичной с точки зрения устойчивости банковской системы в целом. «Стресс-регулирование» Центробанка в 2014-2018 годах имело положительную сторону: после «банкопада» в строю остались довольно устойчивые игроки.

Хотя, наверняка в ближайшие полгода мы увидим, во-первых, отзыв еще нескольких лицензий со стороны Центробанка, во-вторых, добровольное прекращение деятельности и сдачу лицензий со стороны частных банков.

Что же касается вероятности кризиса валютной ликвидности, то я практически исключаю такой вариант, если не случится глобального форс-мажора с курсом рубля.