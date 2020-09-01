Минфин предложит ОФЗ двух серий

Минфин России завтра, 2 сентября, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин, в частности, предложит инвесторам на безлимитном аукционе ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29014 с погашением в марте 2026 года, а также ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26228 с погашением в апреле 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения в этом выпуске — 33,679 миллиарда рублей.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Минфин по итогам аукционов в июле и августе разместил гособлигации на общую сумму порядка 404,5 миллиарда рублей, выполнив на 40,45% план привлечения на рынке ОФЗ в третьем квартале, который установлен на уровне 1 триллиона рублей. Объем размещенных с начала года ОФЗ на текущий момент составляет 2,01 триллиона рублей.