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Россиян передумали допускать к криптовалютам 

Lenta.ru 1 час назад
Россиян передумали допускать к криптовалютам
Фото: РИА Новости
Центробанк передумал допускать россиян к майнингу криптовалют из разработанной им самим «песочницы», сообщает РБК со ссылкой на Российскую ассоциацию криптовалют и блокчейна (РАКИБ).
Регулятор отклонил инициативу РАКИБ, направленную на легализацию организованного коллективного майнинга (заработка криптовалюты в виде вознаграждения за обработку транзакций) криптовалют в рамках проекта «Национальный майнинговый пул» (НМП). Официальная причина — нецелесообразность и высокий риск отмывания преступных доходов.
В свою очередь РАКИБ настаивает на отсутствии рисков, что, по словам представителей ассоциации, было подтверждено в ходе пилотного проекта. Также организация указывает на то, что в рамках НМП не будет нарушаться новый закон «О цифровых финансовых активах», в частности, все расчеты с майнерами будут производиться в рублях или иностранных фиатных (классических) валютах.
Свои возражения РАКИБ направила в ЦБ в письме. В конце прошлого года организация направила проект НТП в регуляторную «песочницу» — разработанный ЦБ особый режим, позволяющий частным разработчикам финансовых продуктов и услуг проводить эксперименты по их внедрению в правовое поле.
Закон «О цифровых финансовых активах» был принят Госдумой и подписан президентом Владимиром Путиным в конце июля. Он запрещает с 2021 года оборот криптовалют в качестве платежного средства в России. При этом их можно будет покупать, продавать и совершать сделки с ней.
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Комментарии
Экономика , Владимир Путин , Госдума , Центральный банк России , РБК
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