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Экономика Австралии вошла в рецессию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Экономика Австралии вошла в рецессию
Фото: Reuters
Экономика Австралии во втором квартале упала на 7%, в первом квартале снижение составило 0,3%, таким образом, Австралия вошла в рецессию впервые за 30 лет, свидетельствуют данные Бюро статистики страны
Как пишет Trading Economics, квартальное падение ВВП стало максимальным с начала наблюдений в 1959 году. Аналитики ожидали меньшего сокращения показателя — на 5,9%, передает «Интерфакс».
В годовом выражении ВВП Австралии снизился на 6,3%.
Потребительские расходы в минувшем квартале упали на 12,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами (в первом квартале они снизились на 1,2%). При этом расходы на услуги рухнули на 17,6%.
Инвестиции бизнеса уменьшились на рекордные с четвертого квартала 2000 года 4,9% после снижения на 0,5% тремя месяцами ранее.
В то же время, госрасходы увеличились на максимальные с четвертого квартала 1995 года 2,9% после подъема на 2,1% кварталом ранее.
Объем импорта товаров и услуг во втором квартале рухнул на 12,9% (после снижения на 6,7%), тогда как экспорт упал на 6,7% (после сокращения на 4,4%).
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Экономика , Интерфакс
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