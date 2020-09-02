Битва США и Европы: кому достанется «Северный поток-2» 

Канцлер Германии Ангела Меркель посчитала санкции США против газопровода «Северный поток — 2» незаконными и заявила, что проект будет реализован в любом случае.

Вторая очередь газопровода «Северный поток» строится исключительно в интересах и потребностях Евросоюза в энергоносителях. Однако США, вводящие санкции против компаний, строящих магистраль, ведут себя как самые настоящие пираты. Об этом заявили политологи, опрошенные «Вечерней Москвой».

Фактически ЕС находится меж двух огней. С одной стороны, союзнические обязательства, в том числе по НАТО , а с другой — потребности в дешевом и экологичном топливе.

Германское лобби

Как рассказал «ВМ» директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, в западной пропаганде идея строительства газопровода часто преподносится как попытка Кремля нарушить суверенитет свободных европейцев, посадив их на газовую «трубу», потому что газа много и России денег девать некуда, однако это совсем не так.

— Проект инициирован и пролоббирован Евросоюзом во главе с Германией для того, чтобы диверсифицировать пакет российских энергоносителей, понимая, что традиционные маршруты через территорию Украины слишком рискованны, политизированы настроениями прекрасных украинских людей, которые отчасти паразитируют, исходя из советского наследия, на том, что через их территорию проходили транспортные магистрали. Было несколько серьезных кризисов, которые приводили к серьезным убыткам и ограничивали горизонт планирования для развития европейской экономики, — напомнил эксперт.

По словам Мартынова, СП-2 — это не российско-германский газопровод, а германо-российский. Поэтому Германия до сих пор довольно активно отстаивает проект строительства магистрали, несмотря на то, что уже несколько европейских компаний отказались участвовать в нем, опасаясь давления Вашингтона. Тем не менее, как пишут СМИ, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что вводимые ограничения противоречат международному праву и пообещал, что его страна продолжит бороться за свой суверенитет в вопросах источников энергии и никто не смеет в этот вмешиваться.

Дело в прагматизме

Как считает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, дело вовсе не в большой любви немцев к русским, а в работе германской промышленности. При этом, замечает специалист, далеко не все европейские страны так рьяно отстаивают проект.

— Восточная Европа с самого начала против, совсем Западная — колеблется. Французы очень хотят иметь наш газ, но при этом строят разжижающие заводы на своей территории. Испанцы действуют так же. Германия сегодня единственная, кроме Польши, промышленная страна в Европе. Поэтому им нужен газ не для того, чтобы освещать дома, не для того, чтобы ездить. Им нужен газ для того, чтобы кормить свою промышленность, — добавил собеседник.

Недобросовестная конкуренция

Вашингтон, в свою очередь, давит на ЕС, пытаясь попасть на европейский рынок со своим дорогим сжиженным газом. Однако Германии его точно не хватит, да и к тому же доставлять голубое топливо из США совершенно неудобно: миллион танкеров оттуда явно не придет, тогда как проектная мощность «Северного потока — 2», проходящего из порта Усть-Луга по дну Балтийского моря, составляет 55 миллиардов кубометров в год.

По словам политолога Алексея Мартынова, подобная логика американцев сравнима разве что с пиратством и примитивным протекционизмом.

— Как продать сжиженный газ американский? Надо держать цены на высоком уровне, чтобы его было рентабельно добывать и иметь некоторое количество конфликтов в нефтеносных регионах мира. А для того чтобы его продавать, нужно обрезать все традиционные каналы поставки газа и заставить покупать свой, дорогой, — отметил эксперт.

То, что давление усиливается и новости об этом появляются все чаще, связано в том числе с предвыборными обещаниями президента Дональда Трампа , который, как объяснил Дмитрий Журавлев , обещал бороться с безработицей, сделав ставку на перезапуск нефтегазовых предприятий. Отменил он и запрет на экспорт полезных ископаемых. Причем эксперт назвал эту политику противоречивой, потому что теперь США являются крупным экспортером и одновременно импортером нефти. Однако целей своих президенту все равно достичь не удалось. Во время пандемии коронавируса безработица в США доходила до рекордных значений со времен Великой депрессии —14,7 процента.

Спекуляции перед выборами

Конечно, история с «Северным потоком» и коронакризис не особо связаны. Здесь уже дело в стиле американской большой политики времен Трампа, которая, по словам Мартынова, все больше похожа на большой бизнес, хотя должно быть наоборот.

— Раньше большой бизнес старался походить на большую политику, то теперь президентами ведущих стран становятся бизнесмены, которые ведут дела так, как привыкли. Трамп — обычный спекулянт, поднявшийся на строительных подрядах, — описал политолог.

Впрочем, оба эксперта выразили надежду на то, что Старый Свет сможет отстоять свои экономические интересы и не прогнется под давлением из-за океана. Но независимо от того, кто победит на предстоящих 3 ноября выборах президента США — Байден или Трамп, давление на компании, строящие «Северный поток» и другие подобные проекты все равно продолжится. Только у демократов это будет в политических интересах, а у текущей республиканской администрации — исключительно в экономических. Как сказал в заключение Дмитрий Журавлев, если белые люди станут массово безработными, Трампу проще самому повеситься — не так больно будет.