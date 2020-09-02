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«Пришло время платить государству за помощь в пандемию»

Артём Кульша
43 минуты назад
Бизнесу пришло время платить государству за помощь во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Business FM.
«Пришло время платить государству за помощь в пандемию»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вчера, как сообщал «Рамблер», в Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции оказали бизнесу поддержку в виде списаний налогов, отсрочек и рассрочек по их уплате на общую сумму 294 миллиарда рублей.
Организации малого и среднего бизнеса, предприниматели и социально-ориентированные некоммерческие организации (НКО) освобождены от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года, более крупные компании получают беспроцентную отсрочку до одного года или рассрочку до пяти лет по платежам текущего года.
«Отсрочка означает, что деньги государству все равно придется отдать. И сейчас как раз подступает срок», — сообщает Business FM.
Владелец кофейного, гостиничного и юридического бизнесов Алексей Петропольский назвал отсрочку новым обременением и новой проблемой, а ее вероятным последствием — банкротство многих компаний. По его словам, государство могло бы улучшить ситуацию, если бы освободило бизнес от уплаты неуплаченных налогов или дало отсрочку на более долгий срок и позволило гасить долг не разово, а в течение нескольких лет.
Экономика,Компании,Федеральная налоговая служба,Business FM,
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