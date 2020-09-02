«Пришло время платить государству за помощь в пандемию»

Организации малого и среднего бизнеса, предприниматели и социально-ориентированные некоммерческие организации (НКО) освобождены от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года, более крупные компании получают беспроцентную отсрочку до одного года или рассрочку до пяти лет по платежам текущего года.

Владелец кофейного, гостиничного и юридического бизнесов Алексей Петропольский назвал отсрочку новым обременением и новой проблемой, а ее вероятным последствием — банкротство многих компаний. По его словам, государство могло бы улучшить ситуацию, если бы освободило бизнес от уплаты неуплаченных налогов или дало отсрочку на более долгий срок и позволило гасить долг не разово, а в течение нескольких лет.