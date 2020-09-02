Глобальная нефтяная держава оказалась на мели 

Кувейт, который является глобальной нефтяной державой, оказался на мели на фоне падения цен на энергоресурсы и снижения доходов от нефти. Об этом пишет Bloomberg.

Еще в 2016 году на тот момент министр финансов Анас Аль-Салех (Anas Al-Saleh) предупреждал, что экономику страны нужно срочно диверсифицировать и готовиться к эпохе после нефти. Однако тогда его не восприняли всерьез люди, которые «выросли на, казалось, нескончаемом потоке нефтедолларов».

Четыре года спустя на фоне резкого обвала цен на энергоресурсы одно из самых богатых государств мира пытается свести концы с концами, пишет агентство. Уже в ноябре 2020 года властям может не хватить денег на то, чтобы выплатить зарплаты работникам государственного сектора, сообщил нынешний глава Минфина Кувейта Барак аль-Шитан (Barak Al-Sheetan).

«Однажды мы проснемся и поймем, что потратили все свои сбережения, но не потому, что не проверили банковскую выписку, а потому что проверили и не поверили ей. Мы сочли данные банковским сбоем, а потом пошли и просто купили себе последнюю версию Rolex», — сказал глава фирмы по политическим и финансовым коммуникациям Bensirri Фаваз Аль-Сирри (Fawaz Al-Sirri).

Ситуация в стране осложняется политическим кризисом, в центре которого оказалось противостояние парламента и правительства страны. Законодатели сорвали планы правительства по перераспределению субсидий и выпуску госдолга. Ликвидные средства кабмина фактически исчерпаны, и правительство оказалось неспособным покрыть бюджетный дефицит, который в 2020 году, как ожидается, достигнет 46 миллиардов долларов.

Кувейт не единственная нефтяная держава, которая столкнулась с проблемами в 2020 году. Саудовская Аравия на фоне энергетического кризиса сокращает льготы и вводит новые налоги. Так, доходы бюджета страны во втором квартале упали почти на 50 процентов год к году. Бахрейн и Оман, где финансовые резервов меньше, наращивают долги и ищут поддержки у более состоятельных соседей. ОАЭ пытается диверсифицировать экономику за счет превращения Дубая в мировой логистический и финансовый хаб.