Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.05
$
74.34
87.86
88.13
Прогноз
07.09 – 14.09
$
73.00
87.60
Индексы и котировки Brent
45.91
+0.22 Золото
1961.97
–0.18 РТС
1274.50
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
02.09
1.1863
–0.0069
18.08
1.1931
30.08
21.08
07.08

Глобальная нефтяная держава оказалась на мели 

Lenta.ru 1 час назад
Кувейт, который является глобальной нефтяной державой, оказался на мели на фоне падения цен на энергоресурсы и снижения доходов от нефти. Об этом пишет Bloomberg.
Еще в 2016 году на тот момент министр финансов Анас Аль-Салех (Anas Al-Saleh) предупреждал, что экономику страны нужно срочно диверсифицировать и готовиться к эпохе после нефти. Однако тогда его не восприняли всерьез люди, которые «выросли на, казалось, нескончаемом потоке нефтедолларов».
«Вся прелесть в том, что обвинить в этом можно русских»
Четыре года спустя на фоне резкого обвала цен на энергоресурсы одно из самых богатых государств мира пытается свести концы с концами, пишет агентство. Уже в ноябре 2020 года властям может не хватить денег на то, чтобы выплатить зарплаты работникам государственного сектора, сообщил нынешний глава Минфина Кувейта Барак аль-Шитан (Barak Al-Sheetan).

«Однажды мы проснемся и поймем, что потратили все свои сбережения, но не потому, что не проверили банковскую выписку, а потому что проверили и не поверили ей. Мы сочли данные банковским сбоем, а потом пошли и просто купили себе последнюю версию Rolex», — сказал глава фирмы по политическим и финансовым коммуникациям Bensirri Фаваз Аль-Сирри (Fawaz Al-Sirri).

Ситуация в стране осложняется политическим кризисом, в центре которого оказалось противостояние парламента и правительства страны. Законодатели сорвали планы правительства по перераспределению субсидий и выпуску госдолга. Ликвидные средства кабмина фактически исчерпаны, и правительство оказалось неспособным покрыть бюджетный дефицит, который в 2020 году, как ожидается, достигнет 46 миллиардов долларов.
Кувейт не единственная нефтяная держава, которая столкнулась с проблемами в 2020 году. Саудовская Аравия на фоне энергетического кризиса сокращает льготы и вводит новые налоги. Так, доходы бюджета страны во втором квартале упали почти на 50 процентов год к году. Бахрейн и Оман, где финансовые резервов меньше, наращивают долги и ищут поддержки у более состоятельных соседей. ОАЭ пытается диверсифицировать экономику за счет превращения Дубая в мировой логистический и финансовый хаб.
Последние новости
Прокуратура Германии отказалась признать дело Навального особым случаем Прокуратура Германии отказалась признать дело Навального особым случаем Сурков в стихах описал свой рай без кокаина Сурков в стихах описал свой рай без кокаина Партнер Фургала признался в организации убийств Партнер Фургала признался в организации убийств
Комментарии 50
Экономика , Видео , Минфин , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России поменялись правила проверки счетчиков
В России поменялись правила проверки счетчиков
Хранящим доллары россиянам дали совет
Хранящим доллары россиянам дали совет
Чем закончится для США отказ Германии от доллара
Чем закончится для США отказ Германии от доллара
«Газпром» объяснил выплату ста миллиардов Польше
«Газпром» объяснил выплату ста миллиардов Польше
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Россияне массово лишились работы
00:44
Россияне массово лишились работы
Экономика
Глобальная нефтяная держава оказалась на мели
00:21
Глобальная нефтяная держава оказалась на мели
Экономика
Пандемия разорила россиян
00:17
Пандемия разорила россиян
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение