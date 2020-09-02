Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля

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Мантуров рассказал о преимуществах слабого рубля 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Российский экспорт отчасти просел из-за пандемии коронавируса, но не во всех сферах. Слабеющий рубль для некоторых производителей является плюсом. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Определены сроки девальвации рубля
По его словам, сегодняшнее соотношение рубля к международным валютам служит мотивирующим факторов для предприятий, ориентированных на экспорт. В зоне риска же находятся предприятия с низким уровнем локализации.
Мантуров также добавил, что автопром, авиапром и другие отрасли, которые получили поддержку от государства, сейчас показывают положительную тенденцию на восстановление. Есть прогнозы, что Россия может выйти на показатели 2019 года после кризиса, уже к концу 2020 года, пишет НТВ. Тяжелее всего восстанавливается сфера услуг.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, экономист спрогнозировал предел падения курса рубля в сентябре. Доллар будет держаться в районе 78 рублей, а евро — 90 рублей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Экономика , Видео , Денис Мантуров , Минпромторг , ФедералПресс , НТВ
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