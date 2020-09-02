Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля

Денис Мантуров. Российский экспорт отчасти просел из-за пандемии коронавируса, но не во всех сферах. Слабеющий рубль для некоторых производителей является плюсом. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ

По его словам, сегодняшнее соотношение рубля к международным валютам служит мотивирующим факторов для предприятий, ориентированных на экспорт. В зоне риска же находятся предприятия с низким уровнем локализации.

Мантуров также добавил, что автопром, авиапром и другие отрасли, которые получили поддержку от государства, сейчас показывают положительную тенденцию на восстановление. Есть прогнозы, что Россия может выйти на показатели 2019 года после кризиса, уже к концу 2020 года, пишет НТВ. Тяжелее всего восстанавливается сфера услуг.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, экономист спрогнозировал предел падения курса рубля в сентябре. Доллар будет держаться в районе 78 рублей, а евро — 90 рублей.