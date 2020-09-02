Украина избавится от старых денег 

Национальный банк Украины 1 октября 2020 года выведет из оборота банкноты, выпущенные в обращение до 2003 года, и монеты в 25 копеек. Старые деньги перестанут считаться законным платежным средством, говорится в сообщении регулятора.

По данным Нацбанка, доля банкнот, напечатанных до 2003 года, составляет менее двух процентов от общего объема купюр, поэтому их изъятие не причинит неудобств населению. Выведение из оборота 25 копеек упростит наличные расчеты и сдержит инфляцию, поскольку цены будут округляться до сумм, кратных 10 копейкам, считают в регуляторе.

Утратившие статус законного платежного средства купюры и монеты можно будет обменять на новые в течение года во всех банках страны, а затем в течение еще двух лет в подразделениях Национального банка Украины и крупнейших коммерческих кредитных учреждениях.

После 1 октября 2020 года регулятор собирается ускорить изъятие из обращения банкнот в 1 и 2 гривны, выпущенных в 2003-2007 годах, а также монет в 1 гривну, отчеканенных до 2018 года. Такие деньги сохранят статус законного платежного средства, но банки перестанут возвращать их в оборот, а будут отправлять в Нацбанк. Вместо старых монет в 1 и 2 гривны на Украине будут выпускать новые монеты образца 2018 года аналогичного номинала.