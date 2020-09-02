Между Россией и Казахстаном назревает скандал

Казахстан заподозрили в наживании на российском рынке после того, как республика запретила поставки лома черных металлов на территорию России. Об этом пишет РБК.

Казахстан поставлял в Россию около миллиона тонн лома в год, что составляет 90 процентов экспорта этого сырья из республики. В первые пять месяцев 2020 года объемы поставок составили 300 тысяч тонн, однако в мае они упали в три раза, а с июня почти полностью остановились, сообщил источник издания. В результате в России возник дефицит сырья; в частности, с проблемой столкнулся Магнитогорский металлургический комбинат , чьи потребности на треть перекрывались поставками из Казахстана.

Россия обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), которая установила, что 10 июня 2020 года «дочка» Казахстанских железных дорог «КТЖ-Грузовые перевозки» запретила принимать к перевозке вагоны с ломом и отходами черных и цветных металлов, отправляемых на экспорт, в том числе в Россию. Запрет на вывоз такого сырья автомобильным транспортом действует уже два года. Комиссия сочла новый запрет нарушением конкуренции, однако власти Казахстана его введение отрицают.

Виктор Евтухов. При этом после прекращения поставок лома в Россию казахстанские металлургические компании ArcelorMittal Темиртау и KSP Steel, конкурирующие с российскими производителями, продолжили поставлять половину своей стали, производящейся из лома, на российский рынок, указывал замглавы российского Минпромторга