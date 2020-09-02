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Конец эпохи «экономики трубы»: что делать России? 

Павел Тиунов 20 минут назад
Конец эпохи «экономики трубы»: что делать России?
Фото: РИА Новости
Российским властям, выстроившим экономику, завязанную на продаже энергоресурсов за рубеж, придется искать новые подходы к укреплению финансовой системы страны, поскольку прежние себя исчерпали, заявил «Свободной прессе» президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. Он уверен, что России необходимы кардинальные экономические реформы.
Обсуждая последствия ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса, Бунич отметил, что от карантина российская экономика «даже выиграла»: значительная часть денег осталась в стране, поскольку поездки за границу долгое время были запрещены. При этом других источников роста экономики пока не заметно, констатировал эксперт.
По его словам, спрос на энергоносители, от чего так сильно зависит российский бюджет, в последнее время снизился. В списке причин не только экономический кризис, но и массовая безработица, массовая удаленная работа, изменение схем организации бизнеса и производства, отметил экономист.

«Нынешний спрос на энергоносители — это такая новая нормальность. Она на десятилетия вперед, можно сказать, навсегда», — полагает Бунич, подчеркивая, что сложившаяся ситуация «больно бьет» по российской экономике.

Чтобы оставаться наплаву отечественной финансовой системе нужны кардинальные перемены, добавил эксперт. Российским властям необходимо разрабатывать проект реформ, направленных на активизацию инвестиций, поддержку бизнеса и предпринимательства, изменение денежно-кредитной политики, налоговые послабления и стимулирование спроса, резюмировал Бунич.
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