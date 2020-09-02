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Мишустин назвал приоритет правительства при подготовке нового бюджета 

РИА Новости и ещё 2 57 минут назад
Назван приоритет при подготовке нового бюджета
Фото: ТАСС
Безусловным приоритетом работы правительства остается выполнение всех социальных обязательств перед россиянами, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по подготовке проекта нового бюджета.

"Именно на это нацелен проект главного финансового документа на ближайшие три года", — подчеркнул он.

В пресс-службе кабмина сообщили, что "бюджетный пакет" направят в Госдуму до 1 октября. В него, том числе, входят прогноз социально-экономического развития России и основные направления бюджетной, налоговой и таможенной тарифной политики.
С докладами на совещании выступили министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.
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Экономика , Антон Силуанов , Максим Решетников , Михаил Мишустин , Госдума
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