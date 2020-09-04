Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.41
$
75.36
89.01
89.28
Прогноз
07.09 – 14.09
$
75.15
88.89
Индексы и котировки Brent
42.78
+0.00 Золото
1920.92
+0.00 РТС
1223.21
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.09
1.1783
–0.0078
20.08
1.1861
01.09
24.08
10.08

В Германии призвали ввести двухлетний мораторий на строительство «Северного потока — 2» 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Германия отказывается от «Северного потока-2»
Фото: Reuters
Один из фаворитов на пост лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Германии и потенциальный преемник Ангелы Меркель на должности канцлера Фридрих Мерц потребовал ввести двухлетний мораторий на строительство газопровода "Северный поток — 2" в свете ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью газете Bild.

"До сих пор я, несмотря на все сомнения, был за продолжение строительства трубопровода. Но после покушения на отравление Навального Европа должна сейчас отреагировать", — сказал политик. "Я предлагаю ввести немедленное двухлетнее замораживание строительства, то есть мораторий", — подчеркнул Мерц.

Видео дня. Резкого роста цен на бензин до конца года не будет
ТАСС: последние новости
Новак считает, что спрос на нефть выйдет на докризисный уровень в 2021 году Новак считает, что спрос на нефть выйдет на докризисный уровень в 2021 году Минсельхоз рассчитывает на стабилизацию цен на овес за счет урожая 2020 года Минсельхоз рассчитывает на стабилизацию цен на овес за счет урожая 2020 года В кабмине сообщили, что предприятия ОПК не допустят срывов гособоронзаказа из-за пандемии В кабмине сообщили, что предприятия ОПК не допустят срывов гособоронзаказа из-за пандемии
Экономика , Компании , Экономика России , Фридрих Мерц , Алексей Навальный , Bild
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появился новый покупатель TikTok
Появился новый покупатель TikTok
Остров в Италии сдают в аренду за 8 тысяч рублей
Остров в Италии сдают в аренду за 8 тысяч рублей
Россияне рекордно нарастили плохие долги
Россияне рекордно нарастили плохие долги
Биржи Азии торгуются разнонаправленно
Биржи Азии торгуются разнонаправленно
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение