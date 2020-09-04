Германия отказывается от «Северного потока-2»

"До сих пор я, несмотря на все сомнения, был за продолжение строительства трубопровода. Но после покушения на отравление Навального Европа должна сейчас отреагировать", — сказал политик. "Я предлагаю ввести немедленное двухлетнее замораживание строительства, то есть мораторий", — подчеркнул Мерц.