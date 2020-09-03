В Совфеде оценили идею о четырехдневке

Александр Варфоломеев. Предложение о введении в России четырехдневной рабочей недели требует серьезных экономических расчетов, поскольку снижение экономического роста скажется на благосостоянии граждан, считает первый замглавы социального комитета Совета Федерации

Ранее газета "Известия" написала о том, что более трети россиян хотели бы иметь четырехдневную рабочую неделю и три выходных. Газета ссылается на исследования сервиса "Работа.ру".

"Данная инициатива требует серьезных экономических расчетов, поскольку самое главное для нас — качество жизни и благосостояние людей", — сказал Варфоломеев РИА Новости в четверг.

Он подчеркнул, что если любые изменения приведут к снижению экономического роста, "это, соответственно, скажется на благосостоянии наших граждан".