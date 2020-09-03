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Еда подорожала до максимума за полгода 

Артём Кульша 1 час назад
Еда подорожала до максимума за полгода
Фото: РИА Новости
Мировые цены на продовольствие выросли до максимального уровня с февраля. Об этом сообщает пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации Организации объединенных наций (ООН).
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, как сообщал «Рамблер», ежемесячно составляет индекс продовольственных цен. Он отражает изменения мировых цен на основные виды продовольственных сырьевых товаров. В августе среднее значение индекса составило 96,1 пункта. Это на 2% больше, чем в июле, и максимальный уровень с февраля. Мировые цены на продовольствие растут третий месяц подряд.
В августе по сравнению с июлем показатель индекса цен на зерновые культуры вырос на 1,9%, в частности, подорожали фуражное зерно, рис и кукуруза. Показатель индекса цен на растительные масла увеличился на 5,9%, в частности, подорожали пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла. Показатель индекса цен на сахар вырос на 6,7%, показатель индекса цен на молочные продукты и мясо практически не изменился.
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Комментарии
Экономика , ООН
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