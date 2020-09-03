Украина начнет зарабатывать на российском газе 

Украине удалось накопить рекордные объемы газа в подземных хранилищах (ПГХ) к отопительному сезону. Как сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, объем «голубого топлива» уже сейчас превышает 24 млрд кубометров, при этом до конца года они могут достигнуть 27-28 млрд кубов.

Минимальный объем, необходимый для беспроблемного прохождения зимы Украиной, по оценкам «Газпрома» Минэнерго РФ , которые приводились в прошлые годы, составляют только 17 млрд кубометров. Украинские власти говорили о том, что достаточно и 15 с небольшим миллиардов. В предыдущие годы Киев накапливал к началу отопительного сезона только 14-17 млрд кубов.

Но в этом году задачу удалось даже перевыполнить даже без возобновления закупок газа у России. Напомним, что прямые закупки сырья у «Газпрома» Киев приостановил еще в конце 2015 года. Несмотря на то, что после разбирательств в Стокгольмском арбитраже Украина могла возобновить закупки, Киев не планирует этого делать, пока «Москва не предложит конкурентоспособные цены и условия».

В предыдущие годы импорт газа по реверсу из европейских стран до последнего года обходился Украине значительно дороже, чем потенциальные контрактные поставки «Газпрома», но власти страны готовы были переплачивать из политических соображений. Однако в этом году цены на газовом рынке обрушились до исторических минимумов, поэтому Украина смогла себе позволить сформировать достаточные запасы.

ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков не исключает, что Киев будет продавать излишки на европейских спотовых рынках, когда цены зимой неизбежно пойдут вверх. Более того,не исключает, что Киев будет продавать излишки на европейских спотовых рынках, когда цены зимой неизбежно пойдут вверх.

В Киеве, кстати, давно лелеют планы по использованию своих подземных хранилищ и превращения страны в европейский газовый хаб. В этом году эти планы отчасти начнут реализовываться. В другой ситуации, когда цены на сырье пойдут вверх, вряд ли Киеву удастся повторить этот опыт. В то же время, для внутреннего потребления Украина может и дальше без проблем покупать газ по реверсным схемам, поэтому возвращаться к прямым закупкам у «Газпрома» вряд ли станет в ближайшее время.

— В этом году Украине очень повезло в газовом вопросе, — объясняет Игорь Юшков. — Была очень теплая зима, они мало потребляли, в Европе и Азии потребление тоже было небольшим, поэтому все вышли из отопительного сезона весной 2020 года почти с полными хранилищами. Кроме того, сам «Газпром» в Европе закачивал максимальные объемы в ПГХ в конце 2019 года на случай, если не удастся заключить транзитный договор с Украиной. Но в итоге соглашение было подписано, и это внесло свой вклад в переизбыток предложения на европейском газовом рынке.

Кроме того, в 2019 году был установлен новый рекорд по введению в эксплуатацию мощностей по сжижению газа в мире. В 2020-м на газовом рынке сложился идеальный шторм — в Европе огромный переизбыток предложения и крайне низкие цены, которые на спотовых рынках падали до 40 долларов за тысячу кубометров.

Для Украины это крайне благоприятная ситуация. Они импортируют много газа, причем привязка у европейских трейдеров идет именно к спотовым ценам. В условиях очень дешевого сырья они закупали его и закачивали в свои объемные ПГХ, которые можно назвать козырем Украины. Сейчас газ в Европе дорожает, он стоит выше 100 долларов за тысячу кубометров, поэтому темпы закачки, скорее всего, упадут.

Теперь Украина будет хранить этот газ до того периода, когда цены поднимутся, и зимой попытаются реализовать его на европейском рынке. Правда, не все объемы в украинских ПГХ могут принадлежать Украине, так как были сообщения о том, что трейдеры также закупали дешевый газ и закачивали его в ПГХ, оплачивая его хранение.

В любом случае, не думаю, что «Нафтогаз» закупил сырья на несколько лет вперед, и будет экономить на закупках. Скорее, расчет на то, чтобы их продать и заработать денег, а не просто пройти зимний сезон. Украина воспользовалась уникальной ситуацией на рынке и заполнила свои хранилища.

Конечно, это не исторический рекорд, как нам пытаются представить. В советские времена в ПГХ находились куда больше объемы, но Украина каждый год проедала это наследие, и «доела» его к десятым годам. Поэтому последние годы закачивали только газ, необходимый для прохождения отопительного сезона. Сейчас же впервые закачали больше, чем нужно для прохождения зимы.

«СП»: — Сколько газа достаточно самой Украине для нормального отопительного сезона?

— На отопительный сезон Украине нужно от 6 до 8 миллиардов кубометров газа, кроме того, в хранилищах должно быть 6-7 млрд кубометров буферного газа, чтобы в системе было нужное давление. Так что для зимы Украине нужно от 14 до 18 млрд Поэтому если к началу сезона будет 28 млрд, скорее всего, остальной газ они продадут в Европу и заработают. Если зимой газ подорожает до 200 долларов, то, учитывая, что его купили по 40-60 долларов, это неплохая прибыль.

«СП»: — Можно ли сказать, что Украине действительно удалось добиться энергетической независимости от России?

— Если смотреть на статистику прошлых лет, мы увидим, что на Украине просто становилось меньше потребителей газа. Уже в 2010-х годах начался резкий спад потребления промышленности, который продолжился после 2014-го. В этом плане логика была простой: «Нет потребителей, нет проблем».

Если в 2000 году потребление украинского промышленного сектора составляло 37,6 млрд кубов, а населения — 27,5 млрд кубов, то в 2016 году общее потребление газа в стране уже сократилось до 33,2 млрд кубов., причем промышленность потребляла всего 9,9 млрд Население также сократило потребление более чем на 10 млрд кубометров. По самым свежим данным в 2019 году общее потребление по стране снизилось до 29,8 млрд куб.

Сокращение происходит, но уменьшать потребление до бесконечности невозможно. В основном оно сократилось за счет того, что промышленности по сравнению с предыдущими годами стало очень мало. Можно сколько угодно говорить про энергоэффективность, но она не уменьшает потребление на десятки миллиардов кубов.

Даже население уменьшает объемы вовсе не благодаря энергосберегающим технологиям. Просто последние годы на Украине были значительно повышены тарифы на газ и отопление для населения, поэтому многие перешли на другие виды энергии. В квартирах и частных домах многие с магистрального газа переходили на сжиженный углеводородный газ, то есть затаскивали баллоны и использовали метан. В деревнях использовали дрова.

Благодаря резкому росту тарифов «Нафтогаз», который много лет был убыточной компанией, стал получать прибыль. Возможно, для экономики в целом такие рыночные реформы и правильны. Но когда в стране экономический кризис, многие становятся неспособны платить за дорогой газ и переходят на другие источники энергии. Так что сокращение потребления произошло вовсе не благодаря новым технологиям и утеплению домов. То же самое можно сказать и о промышленности, которая кроме того значительно сократилась, и в этом разгадка украинской оптимизации потребления.

«СП»: — То есть Украина может вообще не возвращаться к прямым закупкам у «Газпрома»?

— В решении Стокгольмского арбитража было сказано, что стороны могут перейти к переговорам о прямых поставках газа, но они не обязаны это делать. Контракт закончился 31 декабря 2019 года и дальше можно начать переговоры о новом соглашении, а можно и не начинать. По транзиту о новом контракте стороны договорились, а на поставку — нет.

Но в целом всех эта ситуация устраивает. Украина все равно получает российский газ. Никакого другого газа там физически нет. Просто это происходит через европейских посредников. Сейчас из-за того, что они формально интегрировались в европейскую газотранспортную систему им не нужно даже делать вид, что происходит физический реверс. Они официально закупают газ по реверсу виртуальному.

«Газпрому» это удобно потому, что он продает газ европейским потребителям и записывает все эти объемы на европейские страны, которые им платят деньги без всяких задержек и политических проблем.