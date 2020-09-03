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Россию спасут детские пособия 

Мария Иванова 1 час назад
Россию спасут детские пособия
Фото: ТАСС
Глава Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой заявил, что деньги, выделенные правительством на детские пособия, помогут простимулировать экономику страны. Об этом сообщает «Ура.ру».
Как писал «Рамблер», ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что на пособия российским семьям с детьми от трех до семи лет выделят более 34 миллиардов рублей.
По словам премьера, благодаря этому семьи будут получать около пяти тысяч рублей на каждого ребенка.
Мишустин напомнил, что по указу президента Владимира Путина с 2020 года такие выплаты назначаются малообеспеченным семьям, в которых среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума.
Косой объяснил, что самым лучшим способом стимуляции экономики является «доведение средств» до конечного потребителя.

«Потому что те деньги, которые получит конечный потребитель, будут потрачены в сфере услуг, производства. В конечном счете, средства попадут тем же предприятиям», — подчеркнул он.

Видео дня. Мишустин заявил о сбалансированном выполнении бюджета в пандемию COVID-19
Комментарии
Экономика , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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