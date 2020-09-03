«Это война»: как пострадает Россия из-за дела Навального 

Журналист Станислав Натанзон заявил, что из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным Запад может запретить покупку российских облигаций федерального займа (ОФЗ), но «Северный поток-2» от санкций вряд ли пострадает. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Новые санкции в отношении России практически гарантированы», — считает Натанзон (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

МВД, МИД, Минобороны и Он обратил внимание, что из-за ситуации с Навальным Меркель уже встретилась с главами Минфина Минюста . Однако среди участников встречи не было министра экономики и энергетики.

« [Он — прим.ред.] со стороны немецкого правительства отвечает за реализацию проекта «Северный поток 2». Соответственно, можно предположить, что проект этот пока не под ударом», -заявил журналист.

Он отметил, что доллар уже отскочил к 75 рублям и выше из-за угрозы запрета на покупку ОФЗ. В то же время он подчеркнул, что запретить торговлю ОФЗ эффективно могут только США. По мнению Натанзона, гораздо более вероятны новые санкции в сфере высоких технологий.

Вероятность отключения России от международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT Натанзон счел невысокой.

«Этот шаг — это война. Скажем так: если кто-то верит, что российские власти действительно настолько безрассудны, что два раза травили людей одним и тем же ядом, то он должен поверить, что после отключения SWIFT Россия просто уничтожит этот мир к хренам собачим, потому что не нужен нам этот мир без кредитных карточек», — заключил он.

Как писал «Рамблер», врачи из клиники Charite, где лечат Навального, попросили Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера провести дополнительные исследования. В Германии заявили, что результаты этих исследований доказали отравление оппозиционера ядом из группы «Новичок».