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Побег россиян из банковских вкладов оказался рекордным 

Lenta.ru 35 минут назад
Побег россиян из банковских вкладов оказался рекордным
Фото: РИА Новости
Побег россиян из банковских вкладов в альтернативные инструменты сбережений и рынок ценных бумаг в 2020 году оказался рекордным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
По ее словам, переток не влияет на общий объем сбережений в экономике, на их доступность как ресурсной базы для инвестиций. Однако банки при установлении ставок по депозитам должны принимать во внимание растущую конкуренцию со стороны рынка ценных бумаг.
Центробанк в 2020 году опустил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25 процента. Вслед за регулятором коммерческие банки начали опускать ставки по депозитам. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, которые привлекают больше всего депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады августа упала до рекордно низкого уровня в 4,45 процента.
Ранее сообщалось, что число неквалифицированных инвесторов в России увеличилось почти вдвое за период эпидемии. Причинами стали низкие ставки по вкладам, введение налога на процентный доход по депозитам и весенний обвал на рынке, который удешевил стоимость бумаг.
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Комментарии
Экономика , Личный счет , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , РИА Новости
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