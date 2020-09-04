Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.95
$
75.24
89.00
89.18
Прогноз
07.09 – 14.09
$
75.15
88.89
Индексы и котировки Brent
44.49
–0.04 Золото
1939.41
–0.02 РТС
1223.21
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.09
1.1858
–0.0002
20.08
1.1861
01.09
24.08
10.08

Олег Дерипаска призвал пересмотреть налоговую политику российского правительства 

Говорит Москва 1 час назад
«Заставляем закладывать всё до трусов»
Фото: ТАСС
Олег Дерипаска призвал пересмотреть налоговую политику российского правительства. По словам миллиардера, нельзя чтобы отчисления крупных компаний и регионов аккумулировались в Москве.

«Наша экономика живёт по какому-то магическому способу, стащили в Москву. Москва живёт прекрасно. Часть отложили в стабилизационный фонд. А в регионах и у предприятий ничего не осталось», — заявил Дерипаска в ходе дискуссии на III Столыпинском форуме.

Как пишет Znak.com, миллиардер предложил создать в стране «нормальный долговой рынок».

«Люди хотят нормальную ипотеку, по 4-5%. Почему мы не можем её им дать, а заставляем закладывать всё до трусов?» — отметил основатель «РУСАЛа».

Видео дня. Резкого роста цен на бензин до конца года не будет
Говорит Москва: последние новости
Орешкин: Россия может войти в топ-5 экономик мира уже в этом году Орешкин: Россия может войти в топ-5 экономик мира уже в этом году Число зарегистрированных безработных в России выросло в пять раз Число зарегистрированных безработных в России выросло в пять раз Дональд Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России Дональд Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России
Экономика , Олег Дерипаска , Правительство РФ , Русал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В падении рубля нашли выгоду для России
В падении рубля нашли выгоду для России
Путин оценил экономическую ситуацию в Москве
Путин оценил экономическую ситуацию в Москве
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии 8
Россияне получат новые выплаты из-за коронавируса
Россияне получат новые выплаты из-за коронавируса 1
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение