«Заставляем закладывать всё до трусов»

«Наша экономика живёт по какому-то магическому способу, стащили в Москву. Москва живёт прекрасно. Часть отложили в стабилизационный фонд. А в регионах и у предприятий ничего не осталось», — заявил Дерипаска в ходе дискуссии на III Столыпинском форуме.