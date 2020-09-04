Чубайс против бизнеса: чем закончится противостояние 

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил обложить налогом промышленные предприятия, которые выбрасывают в атмосферу парниковые газы в объеме выше положенной нормы, сообщает РБК. Предприниматели и промышленники выступили против инициативы, заявив, что не справятся с дополнительной финансовой нагрузкой.

Громкое заявление Чубайс сделал в ходе выступления на круглом столе « Деловой России » по вопросам углеродного регулирования. Он подчеркнул, что существующий закон о выбросах, который разрабатывается уже на протяжении 5 лет, «ни о чем», поэтому его надо «выкинуть в мусорное ведро».

«Документ должен вводить квоты и плату за выбросы сверх них, причем на первом этапе она может быть почти символической», — цитирует издание слова Чубайса.

По мнению главы Роснано, даже небольшой размер платы заставит промышленников задуматься об объеме выбрасываемых их предприятиями газов в атмосферу и спровоцирует интерес к энергоэффективным решениям. Инициативу Чубайса поддержали большинство участников круглого стола.

Против выступили только представители крупного бизнеса. Они отметили, что их предприятия с большой долей вероятности не смогут справиться с увеличенной финансовой нагрузкой.