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Чубайс против бизнеса: чем закончится противостояние 

Павел Тиунов 45 минут назад
Чубайс против бизнеса: чем закончится противостояние
Фото: РИА Новости
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил обложить налогом промышленные предприятия, которые выбрасывают в атмосферу парниковые газы в объеме выше положенной нормы, сообщает РБК. Предприниматели и промышленники выступили против инициативы, заявив, что не справятся с дополнительной финансовой нагрузкой.
Громкое заявление Чубайс сделал в ходе выступления на круглом столе «Деловой России» по вопросам углеродного регулирования. Он подчеркнул, что существующий закон о выбросах, который разрабатывается уже на протяжении 5 лет, «ни о чем», поэтому его надо «выкинуть в мусорное ведро».

«Документ должен вводить квоты и плату за выбросы сверх них, причем на первом этапе она может быть почти символической», — цитирует издание слова Чубайса.

По мнению главы Роснано, даже небольшой размер платы заставит промышленников задуматься об объеме выбрасываемых их предприятиями газов в атмосферу и спровоцирует интерес к энергоэффективным решениям. Инициативу Чубайса поддержали большинство участников круглого стола.
Против выступили только представители крупного бизнеса. Они отметили, что их предприятия с большой долей вероятности не смогут справиться с увеличенной финансовой нагрузкой.
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Комментарии 1
Экономика , Компании , Анатолий Чубайс , Роснано , Деловая Россия
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