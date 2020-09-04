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Путин: социально-экономическая ситуация в Москве благоприятная, несмотря на пандемию 

Прайм и ещё 3 35 минут назад
Путин оценил экономическую ситуацию в Москве
Фото: ТАСС
Социально-экономическая ситуация в столице весьма благоприятная, несмотря на пандемию, заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Сергей Семенович, мы с вами знаем, мы многократно возвращаемся к ситуации, которая складывается в столице, но вначале я хотел бы еще раз подчеркнуть, что, учитывая и состояние, и динамику развития экономики, социальной сферы, управления финансами городскими, социально-экономическая ситуация в столице является весьма благоприятной, надо это признать. Хочу это отметить и поблагодарить и вас, всю вашу команду за результаты вашей работы", — сказал Путин.

При этом, отметил президент, на встречах с Собяниным обсуждаются также проблемы.

"Не может не быть проблем в таком крупном мегаполисе — 10 с лишним миллионов человек плюс 3 миллиона приезжих каждый день. Население растет с каждым годом. Поэтому есть и проблемные вопросы, мы о них всегда говорим, всегда их обсуждаем, поговорим и на этот раз, безусловно", — сказал он.

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Комментарии
Экономика , Сергей Собянин , Владимир Путин
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