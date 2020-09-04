Путин оценил экономическую ситуацию в Москве

Социально-экономическая ситуация в столице весьма благоприятная, несмотря на пандемию, заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
"Сергей Семенович, мы с вами знаем, мы многократно возвращаемся к ситуации, которая складывается в столице, но вначале я хотел бы еще раз подчеркнуть, что, учитывая и состояние, и динамику развития экономики, социальной сферы, управления финансами городскими, социально-экономическая ситуация в столице является весьма благоприятной, надо это признать. Хочу это отметить и поблагодарить и вас, всю вашу команду за результаты вашей работы", — сказал Путин.
При этом, отметил президент, на встречах с Собяниным обсуждаются также проблемы.
"Не может не быть проблем в таком крупном мегаполисе — 10 с лишним миллионов человек плюс 3 миллиона приезжих каждый день. Население растет с каждым годом. Поэтому есть и проблемные вопросы, мы о них всегда говорим, всегда их обсуждаем, поговорим и на этот раз, безусловно", — сказал он.