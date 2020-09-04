Австрия сделала заявление по «Северному потоку-2»

"Нужно остерегаться того, чтобы сваливать все в одну кучу. Нам удавалось в прошлом проводить черту, если подумать о ситуации с Крымом и на востоке Украины. Мы всегда показывали точную реакцию на любое действие Москвы, которое для нас было неприемлемым. Несомненно, будет идти дискуссия, но, я полагаю, подходить к этому нужно cum grano salis (лат. "с крупицей соли, с умом" — ред.)", — заявил Шалленберг в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.