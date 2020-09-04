Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.95
$
75.24
88.85
89.10
Прогноз
07.09 – 14.09
$
73.20
87.00
Индексы и котировки Brent
44.37
–0.11 Золото
1938.61
–0.00 РТС
1223.21
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.09
1.1852
–0.0008
20.08
1.1861
01.09
24.08
10.08

«Успокоительные Набиуллиной — всего лишь пшик» 

Артём Кульша 37 минут назад
«Успокоительные Набиуллиной — всего лишь пшик»
Фото: РИА Новости
Успокоительные средства председательницы Центрального банка (ЦБ) России Эльвиры Набиуллиной — всего лишь пшик. Об этом доцент кафедры политической экономии Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Максим Чирков заявил «Царьграду».
В июне, как сообщал «Рамблер», совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку до на тот момент исторического минимума в 4,5% годовых, а Набиуллина заверила, что мягкая денежно-кредитная политика не обернется обесцениванием заработных плат и сбережений граждан.
В июле ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума в 4,25% годовых, а в августе представил статистику, согласно которой динамика прироста средств населения в российских банках оказалась нулевой по итогам апреля, по итогам мая составила -1%, по итогам июня — 1,9%, по итогам июля — 0,3%.
1 сентября председатель правления кооператива «Обновление» Михаил Дорофеев заявил, что снижение ключевой ставки привело к снижению процентных ставок по банковским депозитам, поэтому их прирост и замедлился и может замедлиться еще больше.

«Чирков считает, что все "успокоительные" Набиуллиной всего лишь пшик», — сообщил сегодня «Царьград».

Доцент кафедры политической экономии МГУ назвал нынешние ставки по депозитам низкими настолько, что граждане вынуждены забирать деньги из банков и искать альтернативные финансовые инструменты. Он отметил, что прибыльность банков напрямую зависит от количества денег вкладчиков на счетах, и высказал мнение, что эти процессы скажутся на банковском секторе — банки лишатся части доходов.
Видео дня. Резкого роста цен на бензин до конца года не будет
Комментарии
Экономика , Максим Чирков , Эльвира Набиуллина , Михаил Дорофеев , МГУ , Центральный банк России , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Белоруссия приготовились к «важнейшей вехе»
Россия и Белоруссия приготовились к «важнейшей вехе»
Американские богачи резко обеднели
Американские богачи резко обеднели
Австрия сделала заявление по «Северному потоку-2»
Австрия сделала заявление по «Северному потоку-2»
В падении рубля нашли выгоду для России
В падении рубля нашли выгоду для России 3
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение