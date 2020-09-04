Как «Турецкий поток» испортил жизнь «Газпрому»

«Газпром» стремительно теряет турецкий рынок, что делает убыточным новейший газопровод «Турецкий поток» стоимостью € 7 млрд Его «Газпром» ввел в действие только-только — менее года назад.

Колоссальный стратегический просчет объясняется тем, что в конце нулевых спрос на российский газ в Турции рос небывалыми темпами. С 2007 года Турция, обойдя Италию, стала вторым покупателем российского газа после Германии. В 2013 году глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что «в ближайшей перспективе» Турция может стать крупнейшим зарубежным клиентом.

На тот момент страна потребляла около 44 млрд кубометров в год, и почти 60% давал «Газпром». Миллер предрекал рост поставок на 20%. Аналитики «Газпрома» потирали руки и рассчитывали, что в 2020-м Турция будет потреблять 60 млрд кубометров.

Именно на основе этого прогноза было принято решение строить «Турецкий поток». За собственные, понятно, деньги.

И вот — жизнь эти расчеты полностью опрокинула. С 2014 года спрос на газ в Турции перестал расти из-за замедления экономики и девальвации турецкой лиры. Это сделало невыгодным покупку импортного газа за доллары.

Сыграл роль и политический кризис 2015 года, когда турки сбили в Сирии наш бомбардировщик Су-24. Ответные меры Кремля поставки газа не затрагивали, а ограничивались томатами, но Анкара сделала выводы: поставила цель полного замещения российского газа, за четыре года построила два новых терминала по приему СПГ, и наладила дополнительные поставки газа из Азербайджана.

Но главное — из-за мирового обвала цен на энергоносители газпромовский газ стал для Турции очень дорог. По оценкам, в первом квартале газ «Газпрома» обходился туркам в $ 257 за 1 тыс. кубометров, во втором — $ 228 за 1 тыс. кубометров. При этом спотовые цены в Европе ушли ниже $ 100, и та же Турция во втором квартале покупала спотовые партии СПГ по средней цене в $ 63 за 1 тыс. кубометров (в первом квартале — $ 98,2 за 1 тыс. кубометров). В результате, СПГ вытеснил российский газ в Турции.

И теперь для «Газпрома» наступает момент истины. Так уж получилось, что в ближайшие шесть лет у Турции истекает 80% долгосрочных контрактов общим годовым объемом около 48 млрд кубометров. В частности, в 2021 году заканчиваются контракты с «Газпромом» на 8 млрд кубометров — сейчас этот газ поставляется по «Турецкому потоку». А в 2026 году истекают и самые крупные соглашения с «Газпромом» по «Голубому потоку» — на 16 млрд кубометров.

И вполне вероятно, что Турция эти соглашения продлять не станет. Ей выгоднее покупать СПГ — уже сейчас турки могут принимать по 18,8 млн тонн сжиженного газа в год (24 млрд кубометров), и планируют строить новые терминалы.

Да, этого недостаточно, чтобы полностью отказаться от российского газа. Но вполне достаточно, чтобы урезать поставки «Газпрома» 8−10 млрд кубометров в год, и превратить «Турецкий поток» в самый ненужный газопровод на планете.

Если, благодаря истории с Навальным, ненужным станет еще и «Северный поток-2», Кремлю придется, скрепя сердце, не только расстаться с концепцией энергетической сверхдержавы, но и обанкротить «Газпром».

— Было время, когда в Турции действительно очень быстро росло потребление газа, — отмечает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. — Турецкая экономика бурно развивалась, и мы наращивали поставки: сначала «Газпром» построил «Голубой поток», потом «Турецкий поток».

Замечу, проблемы в турецкой экономике начались раньше, чем был достроен «Турецкий поток» — стало падать потребление газа. Хотя сами турки думали, что потребление будет расти, и на это же рассчитывала Россия.

Плюс, в Турцию пошел газ из Азербайджана — с месторождения Шах-Дениз. Опять же, в этом не было никакого секрета. Просто считалось, что при росте потребления на турецком рынке место найдется и для российского газа, и для азербайджанского.

Но когда начались проблемы, турецкая сторона стала думать, какой газ ей выгоднее покупать. В Турцию, напомню, поступает еще и газ из Ирана — правда, в небольших объемах: 9,6 млрд кубометров в год.

И оказалось, что поскольку российский газ привязан к ценам на нефть — он достаточно дорогой. Иранский газ тоже дорог — он продается примерно по таким же ценам, как российский.

Поэтому в 2020 году российский и иранский газ стали в Турции «нелюбимыми». У Ирана турки вообще прекратили закупки голубого топлива на несколько месяцев, воспользовавшись тем, что кто-то взорвал газопровод — он проходит через территорию, контролируемую курдскими сепаратистами.

Российские же закупки значительно сократились. Это было связано еще и с тем, что неожиданно резко упали цены на сжиженный природный газ. Турция пустила в дело два своих построенных терминала по приему СПГ — и сделала ставку именно на сжиженный газ.

«СП»: — Можно ли сказать, что мировой рынок газа трансформировался не в нашу пользу?

— При том уровне цен на СПГ, который сложился в двух первых кварталах 2020 года, заниматься поставками сжиженного газа попросту нерентабельно. Не у дел оказывается даже Катар. В этой стране, напомню, разрабатывается крупное месторождение сланцевой нефти, и газ является побочным продуктом. Пока держались более-менее высокие цены на нефть, Катар отбивал затраты за счет конденсата, а газ получался чуть ли не даровой — в его себестоимость входила только стоимость сжижения и доставки.

Но сейчас цены на нефть упали так низко, что катарская тема с конденсатом больше не работает.

Да, поскольку некоторый объем газа был уже добыт и сжижен — Катар выбросил его на рынок по минимальной цене. Этот СПГ просто некуда было девать — разве что выпустить в атмосферу.

Турция воспользовалась ситуацией — и было бы странно, если бы она поступила иначе. Но из этого не стоит делать вывод, что так будет всегда. Что все поставщики природного газа будут и дальше добывать его себе в убыток, и продавать газ чуть ли не бесплатно.

Уже наблюдается разворот ситуации: поставки СПГ сокращаются, а цена на него понемногу растет. В итоге та же Турция в августе начала потихоньку наращивать закупки российского газа.

«СП»: — Турция может не продлить контракты с «Газпромом», которые истекают в 2021 и 2026 годах?

— Теоретически — может, но тогда туркам придется рассчитывать на СПГ. А очень сложно рассчитывать, что сжиженный газ в перспективе будет дешев. Скорее всего, он будет не дешевле российского трубопроводного газа. Скорее, он будет даже дороже — так уж устроен рынок.

Поэтому не стоит сейчас делать эпохальные выводы, что Турция, того и гляди, откажется от российского газа. Да, на газовом рынке нетривиальная ситуация, да, для «Газпрома» она очень неприятна. Но от этой ситуации страдают все без исключения поставщики. Ее нужно просто перетерпеть.

Так что, возможно, Турция не будет быстрорастущим рынком. Наверное, она не оправдает какие-то надежды, которые мы на нее возлагали. Но сказать, что она вообще откажется от российского газа — нет, это нереально.

В том же Азербайджане запасы газа небольшие. Сейчас азербайджанцы запустили вторую фазу Шах-Дениза, и наращивают объемы поставок. Но в перспективе 10−15 лет они будут вынуждены сокращать добычу. Не секрет, что Азербайджан сейчас сам закупает российский газ, потому что газа Шах-Дениза не хватает для внутреннего потребителя — весь местный газ законтрактован на экспортные поставки.

«СП»: — С Турцией понятно. Как сложится судьба «Северного потока-2»?

— История с Алексеем Навальным, бесспорно, обостряет ситуацию вокруг трансбалтийского газопровода. Думаю, мы еще услышим много громких заявлений и угроз в адрес России. Есть немало игроков, которые бы хотели торпедировать этот проект.