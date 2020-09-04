Как «Турецкий поток» испортил жизнь «Газпрому»

— Было время, когда в Турции действительно очень быстро росло потребление газа, — отмечает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. — Турецкая экономика бурно развивалась, и мы наращивали поставки: сначала «Газпром» построил «Голубой поток», потом «Турецкий поток».
Замечу, проблемы в турецкой экономике начались раньше, чем был достроен «Турецкий поток» — стало падать потребление газа. Хотя сами турки думали, что потребление будет расти, и на это же рассчитывала Россия.
Плюс, в Турцию пошел газ из Азербайджана — с месторождения Шах-Дениз. Опять же, в этом не было никакого секрета. Просто считалось, что при росте потребления на турецком рынке место найдется и для российского газа, и для азербайджанского.
Но когда начались проблемы, турецкая сторона стала думать, какой газ ей выгоднее покупать. В Турцию, напомню, поступает еще и газ из Ирана — правда, в небольших объемах: 9,6 млрд кубометров в год.
И оказалось, что поскольку российский газ привязан к ценам на нефть — он достаточно дорогой. Иранский газ тоже дорог — он продается примерно по таким же ценам, как российский.
Поэтому в 2020 году российский и иранский газ стали в Турции «нелюбимыми». У Ирана турки вообще прекратили закупки голубого топлива на несколько месяцев, воспользовавшись тем, что кто-то взорвал газопровод — он проходит через территорию, контролируемую курдскими сепаратистами.
Российские же закупки значительно сократились. Это было связано еще и с тем, что неожиданно резко упали цены на сжиженный природный газ. Турция пустила в дело два своих построенных терминала по приему СПГ — и сделала ставку именно на сжиженный газ.
— При том уровне цен на СПГ, который сложился в двух первых кварталах 2020 года, заниматься поставками сжиженного газа попросту нерентабельно. Не у дел оказывается даже Катар. В этой стране, напомню, разрабатывается крупное месторождение сланцевой нефти, и газ является побочным продуктом. Пока держались более-менее высокие цены на нефть, Катар отбивал затраты за счет конденсата, а газ получался чуть ли не даровой — в его себестоимость входила только стоимость сжижения и доставки.
Но сейчас цены на нефть упали так низко, что катарская тема с конденсатом больше не работает.
Да, поскольку некоторый объем газа был уже добыт и сжижен — Катар выбросил его на рынок по минимальной цене. Этот СПГ просто некуда было девать — разве что выпустить в атмосферу.
Турция воспользовалась ситуацией — и было бы странно, если бы она поступила иначе. Но из этого не стоит делать вывод, что так будет всегда. Что все поставщики природного газа будут и дальше добывать его себе в убыток, и продавать газ чуть ли не бесплатно.
Уже наблюдается разворот ситуации: поставки СПГ сокращаются, а цена на него понемногу растет. В итоге та же Турция в августе начала потихоньку наращивать закупки российского газа.
— Теоретически — может, но тогда туркам придется рассчитывать на СПГ. А очень сложно рассчитывать, что сжиженный газ в перспективе будет дешев. Скорее всего, он будет не дешевле российского трубопроводного газа. Скорее, он будет даже дороже — так уж устроен рынок.
Поэтому не стоит сейчас делать эпохальные выводы, что Турция, того и гляди, откажется от российского газа. Да, на газовом рынке нетривиальная ситуация, да, для «Газпрома» она очень неприятна. Но от этой ситуации страдают все без исключения поставщики. Ее нужно просто перетерпеть.
Так что, возможно, Турция не будет быстрорастущим рынком. Наверное, она не оправдает какие-то надежды, которые мы на нее возлагали. Но сказать, что она вообще откажется от российского газа — нет, это нереально.
В том же Азербайджане запасы газа небольшие. Сейчас азербайджанцы запустили вторую фазу Шах-Дениза, и наращивают объемы поставок. Но в перспективе 10−15 лет они будут вынуждены сокращать добычу. Не секрет, что Азербайджан сейчас сам закупает российский газ, потому что газа Шах-Дениза не хватает для внутреннего потребителя — весь местный газ законтрактован на экспортные поставки.
— История с Алексеем Навальным, бесспорно, обостряет ситуацию вокруг трансбалтийского газопровода. Думаю, мы еще услышим много громких заявлений и угроз в адрес России. Есть немало игроков, которые бы хотели торпедировать этот проект.
Но нужно понимать принципиальный, базовый момент: $ 5 млрд в «Северный поток-2» вложили европейские компании, и газопровод построен более чем на 90%. Предположить, что европейские компании забудут о своих деньгах, а европейские политики забудут о своих компаниях — невозможно. Поэтому так или иначе, «Северный поток-2» будет достроен и запущен, в этом я абсолютно уверен.