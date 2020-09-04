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Самая богатая нефтяная компания мира пойдет на беспрецедентный шаг 

Lenta.ru 1 час назад
Саудиты решились на беспрецедентный шаг
Фото: Reuters
Пандемия коронавируса сильно повлияла на энергетическую отрасль, подтолкнув ведущих игроков к изменениям в бизнесе. В их число входит и саудовская Saudi Aramco, крупнейший и самый богатый производитель нефти в мире. Из-за обвала цен на сырье и снижения спроса компания может пойти на беспрецедентный шаг: отказаться от многих проектов и продать часть активов. Об этом пишет CNN.
Большой проблемой для производителя остается прогноз цен на нефть, поскольку фьючерсы на Brent по-прежнему на 33 процента ниже, чем в начале года. С апреля по июнь чистая прибыль гиганта упала на 73 процента (до 6,6 миллиарда долларов). Aramco стоит перед трудным выбором, стремясь сэкономить деньги.
Некоторые сделки за рубежом, заключенные до пандемии и имеющие важное геополитическое значение, могут быть приостановлены. Например, покупка 20 процентов акций нефтехимического бизнеса индийской Reliance Industries. Строительство нефтеперерабатывающего комплекса в Китае (стоимостью 10 миллиардов долларов) тоже заморожено. Aramco планирует отказаться и от планов по расширению нефтеперерабатывающего завода в США.
Глава отдела нефтяных рынков IHS Markit Джим Буркхард уверен, что спрос не достигнет того уровня, который был до пандемии, по крайней мере, до конца первого квартала 2021 года. Этот проблематично для Aramco, потому что компания ежегодно должна платить дивиденды в размере 75 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет.
В сентябре Aramco объявила о создании нового подразделения, которое будет проводить переоценку портфеля компании, чтобы создать «устойчивость, гибкость и способность реагировать на меняющуюся динамику рынка».
Доходы Саудовской Аравии от нефти в мае снизились более чем на 60 процентов по сравнению со среднемесячным прошлогодним показателем в 16,8 миллиарда долларов.
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Экономика , Компании , Рынки , IHS , CNN
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